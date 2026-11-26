Un estudio de la Universidad Nororiental mide el riesgo de reidentificación en entrevistas simuladas y los límites de las protecciones probadas.

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Eliminar los nombres de una entrevista no siempre es suficiente para proteger al orador. Una obra de la Universidad Nororiental, que fue publicada el 4 de octubre y presentada por la Universidad el 24 de noviembre, midió 822 entrevistas ficticias. Esto revela defectos en la anonimato de textos, pero no permite calcular el riesgo de cualquier cuenta bajo seudónimo.

Una prueba sobre entrevistas construidas para el experimento

Las 822 entrevistas se basaron en información ya pública sobre personas conocidas por investigadores. Se simularon las entrevistas: no eran testimonios privados ni una muestra representativa de usuarios anónimos de Internet. El equipo comparó quince configuraciones. Los sistemas más eficientes identificaron al orador en unas 400 entrevistas. Sin acceso a la búsqueda de Internet, tres modelos todavía han identificado correctamente entre el 15% y el 28% de las personas en este corpus.

Aproximadamente nueve de cada diez respuestas fueron precisas entre las personas con alta o muy alta confianza en los sistemas. Esta proporción no se aplica a todas las respuestas o sistemas. Una respuesta segura no es prueba de identidad; la falsa reconciliación también puede exponer a una persona a sospechas o acoso.

Lo que la relectura de un testimonio puede cambiar

En una segunda prueba, de 143 entrevistas seleccionadas entre quienes ya habían sido identificados, el equipo evaluó una escritura más conservadora de las transcripciones. La proporción media de identificaciones disminuyó del 75,1% al 35,1% en este subconjunto. El riesgo no ha desaparecido y estas dos tasas no describen todos los 822 textos.

Para un editorial que promete proteger a un testigo, no es suficiente reemplazar su nombre. Una revisión debe evaluar toda la narrativa y su contexto editorial, incluyendo las piezas y sus metadatos. Un equipo puede reformular o eliminar detalles innecesarios de acuerdo con el testigo, limitar la circulación del documento original y evitar enviarlo a un servicio de terceros para probarlo. Si la revelación de identidad tendría graves consecuencias, es necesario reevaluar con la persona lo que se puede publicar y lo que es mejor recordar.

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