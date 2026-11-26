Tres textos, publicados en 1991, 2004 y 2006, arrojan luz sobre tres requisitos del metropolitano: el derecho al retorno, la libertad de conciencia e instituciones comunes.

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Para Georges Khodr, vivir juntos era verdad a ciertas cosas: la posibilidad de regresar a su pueblo después de la guerra, la libertad de conciencia y el derecho a no depender de un protector comunitario. Tres textos del Metropolitano Ortodoxo del Monte Líbano siguen este razonamiento de 1991 a 2006.

1991: volver a casa más allá de las fronteras de la guerra

On 16 November 1991, Khodr wrote about families displaced during the civil war. No les pide que esperen la reconciliación abstracta. Según él, el regreso exige una decisión del Estado. Defende la libertad de vivir en la región de su elección y la restitución de lo que las familias han perdido. También advirtió que hacer de la reconstrucción completa de las aldeas un requisito previo para su regreso prolongaría el exilio durante varios años.

Su punto es tanto sobre los lugares como sobre la gente. En su opinión, la comunidad mayoritaria de una región no podía decidir quién podía vivir allí solo. Invoca los derechos humanos y sus creencias religiosas, pero distingue la reconciliación, que requiere trabajo entre los habitantes, y la decisión pública que hace posible regresar.

2004: libertad de conciencia, más allá del diálogo educado

En un texto de fecha 13 de marzo de 2004, el Metropolitano examina una declaración de una reunión de organizaciones y personalidades musulmanas en Beirut. Se toma en serio el compromiso de respetar a los demás. Entonces siente la importancia de esto haciendo preguntas concretas: ¿es la igualdad válida entre creyentes de diferentes religiones, entre mujeres y hombres, y para una persona que quiere cambiar de religión?

Estas preguntas parten del discurso de las circunstancias. Khodr no afirma que el texto agote la diversidad del islam libanés. Al leerlo de cerca, hace que el diálogo sea un lugar donde los desacuerdos puedan expresarse abiertamente, sin renunciar de antemano a las mismas garantías para todos.

2006: un Estado común que deja margen para el desacuerdo

16 de diciembre de 2006, enLíbano posibleKhodr va de reunir confesiones a ejercer el poder. Combina la salida del clientelismo con una administración basada en la competencia y la convicción de que está realmente representada en el Parlamento. No pidió a los libaneses que adoptaran las mismas decisiones políticas. Les pide que discutan estas opciones sin amenazar la seguridad física o los derechos de los demás.

Por lo tanto, los tres textos no proponen lo mismo bajo tres nombres. En 1991, el objetivo era hacer posible un retorno. En 2004, verifique el alcance de la libertad. En 2006, para que las instituciones trabajen en desacuerdo. Khodr hace vivir juntos una cuestión de derechos y conducta pública, no un mero elogio por la diversidad.

Archivo fotográfico: Monasterio ortodoxo Balamand, Líbano del Norte. François El Bacha / Libnanews.

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