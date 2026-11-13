Ucrania: europeos invitados a hablar · Global Voices

Después de su reunión con los enviados estadounidenses en Dublín, Volodymyr Zelensky anunció una mayor participación europea en las próximas conversaciones. Jared Kushner también evoca su ampliación. Se anuncia un intercambio de prisioneros sin una fecha determinada. Los europeos mantienen sus demandas sobre la soberanía ucraniana, la cesación del fuego y la seguridad del continente.

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Los europeos deben participar más directamente en las próximas conversaciones sobre Ucrania. Volodymyr Zelensky anunció este desarrollo después de su reunión con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, jueves 12 de noviembre de 2026 en Dublín. El Presidente de Ucrania presentó su mayor presencia en la mesa de negociaciones como uno de los resultados de la reunión.

En una declaración publicada el 13 de noviembre a las 01:03 en el sitio de la Presidencia de Ucrania, se refirió también a un intercambio de prisioneros por venir y la preparación de reuniones multilaterales. Ningún calendario preciso, número definitivo de personas afectadas o acuerdo de cesación del fuego acompañará este informe.

Habla sobre Ucrania con un lugar europeo ampliado

Jared Kushner también afirma que Rusia y Ucrania han acordado extender la próxima ronda a los países europeos. Según el emisario estadounidense, este desarrollo debe abordar los arreglos de seguridad europeos después de la guerra en paralelo con las cuestiones territoriales entre Kiev y Moscú.

En su discurso ante la Comunidad Política Europea el jueves en Dublín, Zelensky describió otra participación europea indirecta. Según él, los europeos estaban involucrados en los intercambios, pero aún no presentes cuando los rusos estaban en la mesa. Luego pidió que se conviertan en participantes regulares.

El Presidente de Ucrania explicó también que el comercio de garantías entre Estados Unidos y Rusia excedía la única protección de Ucrania. En su lectura, se refería a un marco más amplio entre Europa y Rusia. Por lo tanto, invitó a las capitales europeas a seguir de cerca estos debates. El anuncio hecho después de la reunión con los emisarios estadounidenses responde a esta solicitud de participación; Sin embargo, todavía no especifica la composición final de las futuras delegaciones.

Coordinación con cuatro capitales e instituciones de la UE

Antes de recibir Witkoff y Kushner, Zelensky se reunió en Dublín con asesores de seguridad nacionales de cuatro países: el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. También participaron representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo en esta preparación. La Presidencia de Ucrania publicó el informe el jueves a las 11.44 horas sin dar la hora exacta de la reunión.

Los participantes incluyeron a Jonathan Powell para el Primer Ministro británico, Bertrand Buchwalter para la Presidencia francesa, Günter Sautter para la Cancillería Alemana y Fabrizio Saggio para la Presidencia italiana. Bjoern Seibert y Simon Mordue representaron a la Comisión; Anna-Maria Boura, Consejo Europeo.

Las discusiones se centraron en reuniones recientes en Bruselas y Abu Dhabi y en la comunicación con Washington. Precedieron al movimiento de los dos emisarios estadounidenses a Zelensky, después de su visita a Rusia.

Un intercambio de prisioneros anunció, sin una fecha determinada

Zelensky dice que ha contado con el intercambio de prisioneros más importante desde el comienzo de la guerra. Kushner también presenta esta operación como un objetivo en preparación. No se especifica el número de reclusos afectados y la fecha del intercambio.

En su discurso del jueves, el Presidente de Ucrania recordó un acuerdo sobre un intercambio de prisioneros después de las conversaciones de Abu Dhabi.

Costa mantiene requisitos de paz europeos

En Dublín, António Costa recordó tres prioridades: lograr un alto el fuego, restaurar la navegación en el Mar Negro y crear las condiciones para un acuerdo de paz. El Presidente del Consejo Europeo considera que los progresos concretos siguen siendo limitados. Acusó a Rusia de continuar la escalada en lugar de centrarse en la paz.

Costa también defendió el derecho de Ucrania a elegir sus alianzas y asociaciones. Cree que el futuro de la seguridad europea no puede decidirse sin los europeos. La igualdad soberana de los Estados, la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial figuran entre los principios que pide que se preserve.

Queda por especificar la fecha, el lugar de celebración y el formato detallado de las futuras reuniones multilaterales.

Cubierta: banderas europeas y ucranianas frente a Berlaymont, Bruselas, 21 de agosto de 2026. Archivo fotográfico, no representando entrevistas de Dublín. Xavier Lejeune / Comisión Europea, © Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Boxeo y apósito editorial asistido por IA.

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