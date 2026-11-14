Khaled Khiari alertó al Consejo de Seguridad el 13 de noviembre sobre los persistentes riesgos para la navegación en Ormuz y en torno a Bab al-Mandeb. El restablecimiento de parte de las exportaciones de energía por otras rutas no significa una normalización del transporte marítimo. The IMO Register documents damage and loss of life without assigning all incidents to the same person. Londres pide la reapertura de Ormuz y apoya a los mediadores, incluido Qatar. No se anuncia ningún nuevo acuerdo.

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La ONU llamó el viernes 13 de noviembre de 2026 para restaurar la navegación segura en el Estrecho de Ormuz y en torno a Bab al-Mandeb. Antes del Consejo de Seguridad, Khaled Khiari advirtió que la recuperación de las exportaciones de energía no significaba un retorno a la normalidad. Los buques y sus tripulaciones permanecen bloqueados en el Golfo, mientras que las restricciones marítimas siguen afectando el comercio.

Ormuz: Las carreteras alternativas no eliminan el riesgo

El Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas destacó la diferencia entre los volúmenes de energía exportada y las condiciones de navegación. Las rutas alternativas han contribuido a restablecer las exportaciones regionales. Sin embargo, no hacen que las carreteras comerciales sean predecibles o seguras.

Según Khaled Khiari, las perturbaciones aumentan la energía, el transporte y el seguro. They also threaten food security, particularly because fertilizer shipments remain heavily restricted. Su intervención no equivale a un costo adicional uniforme para todos los países o bienes.

La ONU pide que se restablezca el paso de los buques, de conformidad con el derecho internacional. También pide la cooperación con la Organización Marítima Internacional, la OMI, para mejorar la seguridad de la navegación. Estas aplicaciones no constituyen el anuncio de una reapertura efectiva o el anuncio de un nuevo sistema ya operativo.

Daños documentados, responsabilidades para distinguir

El registro público de la OMI sobre Ormuz y el Oriente Medio, consultado el 14 de noviembre, informó de 25 muertes confirmadas entre los marinos. Este examen regional no es el único día del 13 de noviembre. Las entradas detalladas distinguen los daños, las lesiones, las personas desaparecidas y la contaminación, en lugar de agrupar estas situaciones bajo una fórmula.

El Arancel es a partir del 7 de noviembre en el Estrecho de Ormuz, con daños y sin contaminación reportada. El zafiro Velos aparece el 4 de noviembre, a 50 millas náuticas al norte de Madinat Ash Shamal, Qatar. Su línea menciona el daño, la ausencia de contaminación y la muerte de un marinero.

Estos ejemplos documentan incidentes pre-Khiari. No permiten presentar nuevos ataques como ocurrió el sábado 14 de noviembre. Tampoco es suficiente el cuadro para asignar cada incidente a la misma persona responsable.

Londres apoya la mediación de Qatar

En su declaración ante el Consejo de Seguridad el 13 de noviembre, la Embajadora británica Sarah MacIntosh pidió la reapertura de Ormuz. Condenó los ataques que atribuyó a Irán y afirmó el apoyo de Londres a los países del Golfo. Esta acusación británica debe distinguirse del censo técnico de la OMI.

El representante del Reino Unido también encomió los esfuerzos de los mediadores, en particular de Qatar, por evitar una mayor escalada. Khaled Khiari alentó al Irán y a los Estados Unidos a aprovechar las oportunidades diplomáticas. Las intervenciones examinadas no anuncian un acuerdo para poner fin a las restricciones de navegación.

Fotografía de ilustración: petrolero, archivo Libnanews publicado en junio 2019. Fecha y lugar de tiroteo no establecido. No hay vínculo entre el buque representado y los incidentes mencionados. Vestido editorial Libnanews.

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