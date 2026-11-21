La RDC está iniciando una consulta para estudiar futuros ascensores de granos de Beirut y varios sitios regionales. Se esperan propuestas el 17 de diciembre. La donación kuwaití abarca estudios, sin asignar el sitio. La extensión de la terminal de contenedores y el contrato de mantenimiento de puertos son decisiones separadas.

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El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción lanzó el 20 de noviembre un llamamiento internacional a las propuestas para estudiar el futuro de los elevadores de granos. Se esperan propuestas el 17 de diciembre al mediodía, hora de Beirut. Se destinaron a estudios preliminares una parte de 1,5 millones de dólares de una donación kuwaití. La consulta no cubre la construcción de silos y no designa a su operador.

El procedimiento abre una pregunta de que los anuncios sobre la reconstrucción del puerto a menudo se dejan de lado: ¿qué parte de las reservas de granos se deben mantener en Beirut, y qué parte se puede distribuir en otros lugares? Los documentos del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción, el CDR, tienen previsto examinar varias soluciones. Esto es distinto de la extensión de la terminal de contenedores y un mercado de servicios que la Autoridad Portuaria ya ha firmado para sus propias operaciones.

Ascensores de grano: sitios y capacidad para determinar

El consultor tendrá que estudiar primero los requisitos de almacenamiento y el mercado de granos. Las especificaciones también le exigen examinar el estado de los restos y la compatibilidad de las diversas opciones con el plan portuario. Queda por comparar una reconstrucción en Beirut, uno o más sitios regionales o una combinación de ellos. Trípoli, Tal Amara y Saida están entre las vías a estudiar, sin constituir una lista de sitios ya seleccionados.

La elección cambia cómo se pueden utilizar las reservas. Un sitio portuario facilita el acceso a la carga aterrizada pero concentra parte del almacenamiento en el mismo recinto. Los sitios regionales podrían reducir esta dependencia. Esto debe tener en cuenta la distancia a los muelles, el transporte interior, el costo de la tierra y el funcionamiento de las instalaciones. Las especificaciones requieren comparar estas limitaciones antes de detener una solución.

El acuerdo de subvención se firmó en septiembre de 2025 con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe. En el mandato se indicaba que se habían asignado 1,5 millones de dólares de sus recursos a estudios preliminares. Esta cantidad no es el precio del futuro contrato, que no se estima públicamente, ni la cantidad ya pagada al consultor. Tampoco constituye un presupuesto de construcción.

El CDR lleva a cabo el procedimiento para el gobierno, en coordinación con el Ministerio de Economía y Comercio y el Fondo de Kuwait. Después de la validación de una solución, el consultor tendrá que preparar los futuros archivos de licitación para las empresas de obras y el mandato del control del sitio. El procedimiento abierto en noviembre compra esta preparación. No atribuye trabajo, monitoreo de su ejecución o operación futura de silos.

Container terminal: a project carried by its operator

La extensión del terminal sigue otro calendario. CMA Terminals, filial de CMA CGM, obtuvo en 2022 un contrato de diez años, a partir de marzo, para gestionar, operar y mantener la terminal de contenedores. Este perímetro no corresponde a toda la gestión portuaria. No incluye, en los anuncios públicos consultados, la elección de un operador de reservas de cereales.

En septiembre de 2026, la administración portuaria y CMA CGM lanzaron un proyecto de expansión. Ambos socios anuncian una inversión de $100 millones por CMA CGM. El grupo pretende tener una capacidad anual de 2,8 millones de equivalentes a 20 pies, mientras que la gestión portuaria evoca un objetivo redondeado de tres millones. Estos valores describen una capacidad prevista, no el número de contenedores efectivamente procesados. Tampoco el anuncio da la cantidad ya desembolsada.

Mantenimiento portuario: un contrato de servicio ya firmado

El tercer número es la contratación de la Autoridad Portuaria. On 8 October, it signed a contract with Dar Al-Handasah, Shair & Partners, for studies and supervision of rehabilitation, restoration and maintenance. El mercado incluye el mantenimiento preventivo, correctivo y urgente. No designa a la empresa que realizará cada reparación.

La hoja de Autorité des pôts publics muestra $764,000 para este servicio. No proporciona la fuente específica de financiación. Esta cantidad describe un contrato de consultoría firmado, mientras que los $100 millones anunciados para contenedores es una inversión de expansión y las flechas de 1,5 millones del Fondo de Kuwait son para estudios. Agregarlos no costaría ninguno de los tres proyectos.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo también se reunió con la administración portuaria el 20 de noviembre. La administración informó de debates sobre las prioridades y oportunidades de cooperación, no sobre un préstamo aprobado. Para ascensores, la próxima fecha anunciada sigue siendo la fecha de presentación de ofertas de asesoramiento. El país sólo tendrá una opción de capacidad y lugares después del examen de las opciones y la decisión de las autoridades.

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