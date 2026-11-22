René Moawad fue Presidente del Líbano durante 17 días, entre su elección el 5 de noviembre de 1989 y su asesinato el 22 de noviembre. Para el 37o aniversario de su muerte, su discurso inaugural arroja luz sobre las prioridades de este mandato interrumpido: reconciliación, reconstrucción y autoridad estatal. Los archivos presidenciales también recuerdan que nunca se unió a Baabda. Dos mensajes de François Mitterrand dan testimonio del apoyo francés, luego del luto causado por su desaparición, sin designar a los responsables del ataque.

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On 22 November 1989, an attack on his convoy in Beirut ended René Moawad’s Presidency. Elegido el 5 de noviembre, sólo pasó 17 días. Para el 37o aniversario de su asesinato, su discurso de inauguración nos permitió regresar a una ambición específica: reconciliar al Líbano y restaurar la autoridad estatal después de los acuerdos de Taif.

René Moawad: Una reconciliación inclusiva

El 5 de noviembre, el nuevo Presidente se comprometió a aplicar el documento de acuerdo nacional. Pide la reconciliación abierta a todos, incluidos aquellos que se niegan a participar. Anunció un gobierno de concordia nacional y pidió una renuncia al uso de armas.

Su programa combina seguridad y reconstrucción. Se refirió al regreso de los desplazados internos, el restablecimiento de la destrucción y el restablecimiento de la soberanía. La recogida de armas fuera de la fuerza jurídica es también uno de sus compromisos. Estos son los objetivos formulados cuando asumió el cargo, no un examen de los logros durante su breve mandato.

Un presidente que nunca se unió a Baabda

La historia oficial del palacio presidencial recuerda un límite muy concreto: René Moawad nunca se unió a Baabda. Por consiguiente, la presidencia restablecida no significa un retorno al funcionamiento institucional normal. El palacio había sufrido los combates y la crisis de poder seguía abierta.

La cronología distingue entre elección y asesinato. La primera tiene lugar el 5 de noviembre; El segundo ocurre en el día 22 de la Independencia. Confundirlos eliminaría el intervalo durante el cual Moawad realmente sirvió y presentó su proyecto político.

Apoyo diplomático a las condolencias

Dos mensajes franceses enmarcan estos 17 días. El 5 de noviembre, François Mitterrand felicitó a Moawad y le aseguró el apoyo de Francia. Enlaza este apoyo al restablecimiento de la soberanía libanesa.

El 22 de noviembre, su mensaje a la viuda del presidente se convirtió en un texto de condolencias. Mitterrand recuerda la esperanza generada por las elecciones y los riesgos asumidos por Moawad. Estos archivos dan testimonio del apoyo francés del tiempo; no constituyen una conclusión judicial sobre los responsables del ataque.

El 24 de noviembre de 1989, Elias Hraoui lo logró. También comenzó su mandato fuera de Baabda, primero en un cuartel de Abdullah, luego en una residencia temporal en Beirut. Su instalación en el palacio reconstruido sólo tendrá lugar en julio de 1993.

Fachada del aeropuerto René-Moawad, foto de archivo del banco Libnanews. Fecha de disparo indocumentado. Ilustración: Esta imagen no representa la sesión de 1989 ni el ataque. Crédito: Libnanews banco de imágenes.

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