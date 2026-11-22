La Bibliothèque nationale de France y un catálogo universitario americano dos registros de Wadih el-Safi, uno editado por Pathé, el otro por Alamphon. Sus registros muestran lo que se puede establecer en estas ediciones y por qué mantener un medio, identificar una versión y obtener el derecho a la difusión son enfoques diferentes.

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En París, un 78 recorridos de Wadih el-Safi aparece en el catálogo de la Bibliothèque nationale de France bajo una referencia Pathé. En Carolina del Norte, un archivo de la diáspora libanesa describe otro álbum, editado por Alamphon. Estos registros muestran dónde empezar a documentar el repertorio del cantante: identificar las ediciones que han circulado, sin confundirlas con las grabaciones originales o asumir quién puede transmitirlas.

El 20 de noviembre, el Ministerio de Información del Líbano informó sobre una entrevista entre Paul Morcos y Georges el-Safi, hijo del cantante. He said he had discussed the retention of recordings, associated rights and public access. El departamento no anunció en este informe ninguna transferencia de archivos, presupuesto o en línea. Los catálogos de búsqueda ya ofrecen una visión concreta del trabajo que un inventario podría hacer.

Dos discos, dos referencias

El BnF describe un total de 78 centímetros con referencia Pathé PAM1501. Folleto de paquetesAllūma Llūma, clasificado como un baile, menciona el canto de Wadih el-Safi, acompañado por una orquesta y coros. La fecha de 1956 se refiere al depósito legal indicado en el aviso, no a una sesión de estudio cuya fecha se conoce. Se puede encontrar una copia en el departamento audiovisual.

En la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el Moise A. Khayrallah Center for Studies on the Lebanese Diaspora documenta un disco de Alamphon de 10 pulgadas a 78 vueltas. Su aviso dice que ambos ladosAllomah Illomahy no fecha la edición. La proximidad de los títulos hace que el acercamiento sea instructivo, pero los registros no son suficientes para establecer que es la misma grabación de sonido. Tampoco indican dónde se ubicaría la fuente utilizada para presionar uno o el otro disco.

Los 38 registros relacionados con la estrella de autoridad de Wadih el-Safi en el BnF incluyen 36 grabaciones sonoras y dos documentos de imagen animados. Este recuento describe el estado de un catálogo, no 38 canciones o parte integral del cantante. Hay diferentes gráficos de su nombre y créditos que cambian dependiendo de la publicación. Un inventario de trabajo debe mantener estas variantes, junto con la marca, la referencia récord, la cara y la naturaleza de la fecha indicada, de modo que los diferentes documentos no se recogen erróneamente bajo un solo título.

Mantener una copia no da derecho a retransmitirla

La tarjeta norteamericana está acompañada por un MP3. Su referencia a los honorarios indica que el donante conserva los derechos que controla y que el centro puede autorizar ciertos usos no comerciales, incluyendo investigación o enseñanza. El acceso al archivo no es válido para el permiso para integrar o reeditar una publicación. En el Líbano, también, la ley distingue los derechos consagrados a la labor de los derechos vecinos de los intérpretes, los productores y las emisoras. Esto no dice quién tiene actualmente los derechos de cada versión de la canción.

Las recomendaciones de la International Association of Audio and Audio-Visual Archives también distinguen el registro de una copia que puede ser procesada para facilitar la escucha. Un catálogo público puede describir una edición, localizarla e informar de sus condiciones de acceso sin poner el sonido en línea. Este es un primer paso concreto: investigadores y oyentes saben qué versión se está discutiendo, mientras que la preservación del medio y las autorizaciones para la difusión pueden ser examinadas por separado.

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