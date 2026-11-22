4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Expertos de las Naciones Unidas documentaron avisos de evacuación que las personas que eran sordas o difíciles de escuchar no podían entender a tiempo. En Gaza, una encuesta de Atfaluna pone de relieve un segundo obstáculo: entre las personas con discapacidad entrevistadas, casi nueve de cada diez describen su refugio como peligroso, inadecuado o inaccesible. Ser advertido y poder albergar son dos problemas distintos.

Una alerta enviada no es necesariamente una alerta recibida

En Gaza, una declaración oral no cumple su función para una persona que no puede escucharla. Un mensaje escrito puede eliminar este obstáculo, pero no siempre es suficiente: todavía necesita ser oportuno, comprensible y claramente indica lo que se supone que la persona debe hacer. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad encontró en 2025 que los sistemas de alerta y las evacuaciones no protegían de manera fiable a las personas con discapacidad. He received warnings of inaccessible warnings to persons with hearing or visual impairment, including when instructions were issued by written message.

Antes del comité, la Federación Mundial de los Sordos y la Unión Palestina de los Sordos pidieron una alerta temprana en la lengua de señas palestina. This is important: subtitles, plain-written Arabic and Palestinian sign language meet different needs. Pueden complementarse sin ser intercambiables. Atfaluna ya está enseñando este idioma a familias y profesionales, especialmente en los sectores de salud, educación y apoyo social. Sin embargo, este programa de capacitación no es un sistema de alerta desplegado en toda la Franja de Gaza.

Los viajes también pueden privar de un medio de comunicación

En su evaluación multisectorial de 2026, Atfaluna informó de que el 97,6% de los hogares en su encuesta habían sido desplazados al menos una vez. De las personas con discapacidad entrevistadas, el 83% había perdido el acceso a sus ayudas técnicas como resultado del viaje. Esta cifra abarca varios tipos de discapacidad y equipo. Él no dice que el 83% de los sordos han perdido audífonos, y no sabe cuántos de ellos han perdido una alerta.

Por otro lado, los resultados arrojan luz sobre los cambios durante un viaje: una persona puede perder acceso a equipo que le permite comunicarse con los equipos de rescate, pero también contacto con familiares que transmitieron instrucciones. Una alerta telefónica, un video de lenguaje de signos y un relé humano no tienen las mismas limitaciones. El vídeo, por ejemplo, puede hacer una declaración más comprensible para sus destinatarios, pero sigue siendo inutilizable si la conexión no permite que se cargue. Un relé de proximidad puede ser útil cuando el teléfono no funciona, sin una garantía de que puede llegar a las personas desplazadas varias veces.

En septiembre de 2026, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) informó de nuevos trabajos para mejorar las comunicaciones de seguridad de sus asociados en Gaza. Este trabajo se refiere a organizaciones de ayuda: no muestra que los hogares tengan una conexión confiable o que un sistema de alerta accesible funcione para ellos.

La posibilidad de salir también depende del lugar de llegada

Atfaluna informó de que el 88,4% de las personas con discapacidad entrevistadas consideraban que su refugio era peligroso, inadecuado o inaccesible. La encuesta combina estas tres dificultades con el mismo resultado: no aisla la proporción de refugios cuyo acceso físico era imposible, ni hace una estimación para toda la población. Sin embargo, muestra por qué la información oportuna no es suficiente. Un lugar puede ser indicado en un aviso sin ser accesible a la persona que está obligada a ir, o sin permitir que la persona se comunique con quienes la reciben.

El 18 de noviembre, la OCAH identificó la distribución de artículos de refugio a más de 17.000 hogares en su informe de intervención e informó sobre actividades de inclusión de la discapacidad. El documento no da el número de refugios con interpretación de lenguaje de señas o un protocolo de evacuación accesible. Informa la respuesta humanitaria, no la capacidad de un refugio en particular para acoger a nadie.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad también distingue entre la protección en situaciones de emergencia y el acceso a la información. Para evaluar la eficacia de una alerta en Gaza, el número de mensajes enviados no es suficiente. También es importante saber cuántas personas los entendieron en el tiempo y cuántos pudieron llegar a un lugar adecuado. Los datos públicos consultados no proporcionan estas dos medidas para todo el territorio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews