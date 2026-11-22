En Siria, las obras de agua no están en la misma etapa. La estación de bombeo Al-Qantara en Salamiyé opera según la Fundación Aga Khan. En Tartous, la colección de una fuente abarca más de quince aldeas. En Deraa, el UNICEF proporciona un objetivo de capacidad para una red de rehabilitación. En un momento en que el Banco Mundial quiere acelerar sus propias operaciones en Damasco, estos tres ejemplos muestran la diferencia entre el trabajo terminado, la puesta en marcha y el servicio efectivo a los hogares.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En Salamiyé, en el centro de Siria, una estación de bombeo renovada funciona de nuevo, según la Fundación Aga Khan. Cerca de Tartous, el sitio cubrió una fuente; en Deraa, al regreso al servicio de un conjunto de estaciones y pozos. Estos tres proyectos no se miden en la misma etapa. El 18 de noviembre, el Banco Mundial puso en marcha la aceleración de sus propios proyectos en el programa de su visita a Damasco, incluida la relativa al agua y el saneamiento.

En Salamiyé, la estación trabaja: todavía para medir el servicio

En la estación Al-Qantara, el trabajo se centró en el equipo de bombeo, suministro de energía y monitoreo. La Fundación Aga Khan, que llevó a cabo el proyecto con el Servicio de Agua de Hama y las comunidades locales, indicó a finales de septiembre que se había completado la labor necesaria para encargar la estación. documenta la estación en funcionamiento. Esto no da el número de horas que el agua llega cada semana en la vivienda Salamiyé.

The Foundation follows a separate operation for four villages in the sector, including Barri and Mofekar. En septiembre seguía documentando la labor de rehabilitación y conexión de los tanques. Este proyecto no debe confundirse con la estación Al-Qantara ni tratar a los cuatro pueblos como beneficiarios ya atendidos por la nueva instalación.

En Tartous, capturar una fuente; en Deraa, restaurar un postre

En la región Tartous, el proyecto Al-Baghla pretende recuperar parte del agua fuente que no se utilizó. The Aga Khan Foundation and the Tartous Water Service worked on a collection tank and a pipeline. En el último punto publicado por la fundación en este sitio, las obras entraron en su fase final a finales de julio y la instalación fue entregada al operador. Más de 15 aldeas están dirigidas. Este número describe la zona planificada, no las aldeas para las que se reanudó el servicio.

In Deraa, UNICEF and the German Development Bank KfW support the local public service to rehabilitate a main station, auxiliary station and three wells. El UNICEF prevé hasta 1.680 metros cúbicos de agua potable por día una vez que el sistema esté plenamente operativo, lo que beneficiará a más de 70.600 personas. Este techo es una capacidad prevista para toda la red. No da el volumen realmente distribuido cada día o la cantidad que viene a cada hogar.

La financiación no dice cuando el agua vendrá a tocar

En abril, el Banco Mundial aprobó una subvención de 150 millones de dólares para rehabilitar la infraestructura de agua y saneamiento. El proyecto incluye redes de tratamiento y suministro en Idlib, Homs y Hama, así como instalaciones sanitarias en Damasco. Esta financiación no debe asignarse a los tres proyectos descritos aquí. El Banco publicó un plan de adquisiciones en septiembre; la visita del 18 de noviembre tenía por objeto promover la ejecución de la financiación ya aprobada.

Las exposiciones públicas siguen así diferentes resultados: una estación de servicio, una fuente de desarrollo o un volumen esperado después de la construcción. A fin de comparar los efectos en los hogares, se deben realizar encuestas durante el mismo período: frecuencia de distribución, calidad del agua en el punto de entrega, y gastos efectuados para obtener suministros en otros lugares cuando la red se detenga.

Archivo: El Oronte en Hama, 19 de agosto de 2008. Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Foto entera revestido de Libnanews. No muestra ninguno de los 2026 sitios de construcción.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews