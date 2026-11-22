El Líbano conmemora su independencia con los homenajes previstos a Yarze, Rachaya y Beirut. Se informó de una explosión en Zawtar al-Sharqiyah. Las pruebas anunciadas en Qlayaat aún no han sido confirmadas. En Antalya, el nuevo proyecto COP31 recuerda el consenso de Dubai sin establecer un calendario para combustibles fósiles. Irán anuncia restricciones eléctricas, Perú revisa el balance del terremoto de Junín y Virginia reporta una primera muerte relacionada con el sarampión este año.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Domingo 22 de noviembre de 2026, 8:00 en Beirut. El Líbano conmemora el 83.º aniversario de su independencia. Se han previsto homenajes en Yarzé, Rachaya y Beirut tras el llamamiento de Joseph Aoun a la retirada israelí y al regreso de los desplazados. En el sur, la Agencia Nacional de Noticias libanesa informa de una explosión y de disparos de artillería. En Antalya, las delegaciones aún deben pronunciarse sobre la decisión marco de la COP31.

Independencia: homenajes en Yarzé, Rachaya y Beirut

Las ceremonias oficiales continúan el domingo. El ministro de Defensa, Michel Menassa, tiene previsto depositar una corona a las 11:00 en el monumento al emir Fakhreddine, en Yarzé. A las 11:30 se espera a la ministra de Medio Ambiente, Tamara Elzein, en la ciudadela de Rachaya. El ministro Kamal Shehadi debe depositar flores a las 14:00 ante la placa conmemorativa de René Moawad, en el barrio de Zarif, en Beirut.

La ciudadela de Rachaya recuerda el encarcelamiento de los dirigentes libaneses por las autoridades del mandato francés en noviembre de 1943. Su liberación, el 22 de noviembre, fijó la fecha de la fiesta nacional. Las últimas tropas extranjeras se retiraron tres años después. A ese otro episodio alude la estela de Nahr el-Kalb, ante la que Joseph Aoun habló el sábado antes del izado de la bandera.

El presidente libanés pidió la retirada israelí, el cese de los ataques y el regreso de los habitantes desplazados del sur. Recordó que la decisión sobre la guerra y la paz debe corresponder solo al Estado. Su discurso no anunció un calendario para la retirada ni para el regreso. La fiesta nacional sigue siendo el domingo 22 de noviembre; el cierre de las administraciones, los organismos públicos y los municipios está previsto para el lunes 23.

La víspera, niños procedentes del sur del Líbano izaron la bandera en el patio del Ministerio de Información. El ministerio, que afirma haber celebrado por primera vez en su sede una ceremonia de la fiesta nacional, indicó que el grupo de Barja cerró el acto con una dabké.

Sur del Líbano: la agencia de noticias informa de una explosión en Zawtar el-Charqiyé

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANI) informó de una explosión seguida de un incendio en Zawtar el-Charqiyé, en el distrito de Nabatiyé, que atribuyó a las fuerzas israelíes. El mismo despacho informó de disparos intermitentes de artillería en los alrededores de Kfar Tebnit. Se publicó el sábado a las 23:21, hora de Beirut, sin precisar la hora de los hechos ni dar un balance de víctimas. Hubo avisos previos en Baraachit y en la llanura de Marjayoun más temprano esa misma noche.

Los alcaldes francófonos abren una colecta para el Líbano

La Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos abrió el sábado la colecta «Solidaridad Líbano», prevista hasta el 31 de diciembre. Las entidades locales libanesas deben definir y ejecutar los proyectos con el apoyo de la asociación. La ciudad de París participa en la iniciativa. Los anuncios de lanzamiento no indican cuánto se ha recaudado ni qué desembolsos se han realizado.

Qlayaat: pruebas anunciadas, todavía sin vuelos comerciales

El Gobierno había anunciado pruebas para este domingo en el aeropuerto René-Moawad de Qlayaat, en Akkar. Al cierre de esta edición, no se había confirmado su realización. El 14 de diciembre sigue siendo la fecha anunciada para el inicio de los vuelos regulares. El anuncio de una prueba no equivale ni a la apertura de reservas ni a la obtención de las autorizaciones necesarias para la explotación comercial.

Irán: Tavanir anuncia restricciones eléctricas

El operador público Tavanir anunció cortes programados a partir de este domingo. Alegó dificultades para abastecer de combustible a las centrales y dijo que busca preservar el equilibrio de la red. El anuncio aún no permite medir el alcance de los cortes que efectivamente se apliquen.

COP31: Antalya examina un tercer proyecto de decisión

El proyecto publicado por la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima remite al consenso de Dubái, pero no menciona los combustibles fósiles. No fija un nuevo calendario para el petróleo, el gas ni el carbón. Mantiene el objetivo de que la electricidad represente el 35 % del consumo final mundial de energía en 2035. También propone triplicar la financiación para la adaptación de aquí a 2035, sin fijar la base de cálculo.

La presidencia turca quiere presentar el proyecto a las delegaciones entre las 10:00 y las 10:30 en Antalya, es decir, entre las 9:00 y las 9:30 en Beirut. La publicación del documento no equivale a su adopción.

Ginebra: mandato de trabajo sobre las armas autónomas

Los Estados partes en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales encargaron a expertos que elaboren durante 2027 y 2028 un instrumento para regular las armas letales autónomas. La presidencia suiza anunció el resultado de las consultas el sábado. El mandato no prejuzga la forma jurídica del futuro instrumento ni su carácter vinculante. El Líbano es parte en la Convención desde 2017.

Perú: se revisa el balance del terremoto de Junín

La defensa civil peruana contabiliza un muerto y 15 heridos por el terremoto de magnitud 6,7 del viernes por la noche. El nuevo informe, cerrado el sábado a las 22:10, hora de Perú, sustituye el balance provisional de 16 heridos. La muerte se registró en el distrito de Huánuco. Las autoridades contabilizan 152 viviendas inhabitables y otras 170 afectadas.

Estados Unidos: primer fallecimiento asociado al sarampión en Virginia en 2026

Las autoridades de Virginia anunciaron el viernes la muerte de un menor de cinco años que dio positivo en la prueba de sarampión. No divulgaron su estado de vacunación. Es el primer fallecimiento asociado a la enfermedad en el estado en 2026; Virginia ha registrado 220 casos desde enero, según un recuento distinto. El total nacional era de 5.838 casos confirmados al 19 de noviembre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews