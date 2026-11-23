En su estado de los asuntos de octubre, la Organización Mundial de la Salud distingue entre los centros de atención que todavía están abiertos y los servicios que realmente pueden proporcionar. En Gaza, la falta de suministros y equipo limita el análisis rutinario y algunos exámenes especializados. Sin embargo, los datos no miden el número de pacientes en espera o el tiempo para lograr un resultado.

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En su estado de los asuntos de octubre, la Organización Mundial de la Salud distingue entre los centros de atención que todavía están abiertos y los servicios que realmente pueden proporcionar. En Gaza, la falta de suministros y equipo limita el análisis rutinario y algunos exámenes especializados. Sin embargo, los datos no miden el número de pacientes en espera o el tiempo para lograr un resultado.

Lo que una abertura parcial cubre

De los 162 centros de salud evaluados en la Franja de Gaza, la clase 81 de la OMS es parcialmente funcional. Ninguno de ellos alcanzó el nivel completo de funcionamiento en esta encuesta. Los otros se clasifican como no funcionales o destruidos. Esta zona incluye centros públicos, estructuras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y centros comunitarios. No son solo hospitales.

Esta distinción cambia la lectura de cifras. Un centro puede recibir pacientes sin asegurar en el sitio todos los exámenes que necesitan. La encuesta de la OMS separa así la condición del edificio, la posibilidad de acceso y la disponibilidad de beneficios. En un sistema de atención ya probado, estos tres elementos no necesariamente se recuperan al mismo ritmo.

De exámenes rutinarios a análisis especializados

Los análisis básicos incluyen la vigilancia prenatal y crónica de las enfermedades. En su informe anual de 2025, el organismo de las Naciones Unidas afirma que sus centros y puntos médicos restantes han mantenido ciertos servicios, como mediciones de glucosa sanguínea, pruebas de vigilancia de la anemia y una gama limitada de pruebas bioquímicas. También reporta escasez de consumibles. Este informe describe lo que el Organismo pudo mantener en 2025. No ha incluido las pruebas disponibles en cada centro en noviembre de 2026.

La encuesta más reciente de la OMS muestra un problema similar para algunos exámenes hospitalarios. De los tres hospitales públicos en funcionamiento donde se esperaban análisis de laboratorio altamente especializados, uno podría proporcionarlos sin restricciones, otro los ofreció sólo parcialmente y éste no los propuso. La cifra abarca estas tres instituciones, no todos los hospitales y laboratorios de Gaza. La OMS cita la falta de equipo y suministros como uno de los obstáculos en las dos instalaciones donde el servicio no alcanzó el nivel esperado.

Lo que las cifras no permiten decir

La OMS ya había alertado en septiembre sobre las dificultades para introducir equipo de diagnóstico. Estas restricciones afectan tanto la vigilancia individual como la vigilancia de enfermedades. Cuando una prueba es menos accesible, los cuidadores tienen menos información para seguir a algunos pacientes. Las autoridades sanitarias también tienen menos resultados para medir la evolución de un riesgo colectivo. Esto, por otro lado, no hace posible deducir el número de infecciones no detectadas.

El informe humanitario de las Naciones Unidas, de 18 de noviembre, muestra que los problemas de acceso, la escasez y los daños a la infraestructura continuaron durante el período que abarca. No proporciona un nuevo recuento de laboratorios ni un tiempo promedio para obtener un análisis. Aumentar el número de centros capaces de recibir pacientes es un paso; comprobar qué pruebas pueden realizar y en qué condiciones es otra medida de recuperación.

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