Bint Jbeil advierte contra las llamadas no oficiales a regresar, las administraciones cierran el lunes y la región de Kiev observan un duelo después de las huelgas. En Sudán del Sur, al menos 24 civiles resultaron muertos.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Lunes 23 de noviembre de 2026, 8:00 a.m. en Beirut. The municipality of Bint Jbeil warns against unofficial calls to return to border villages. Las administraciones públicas están cerradas este lunes en Líbano. En Ucrania, la región de Kiev comienza un día de luto, después de un total de diez muertes en Dymer. In South Sudan, an attack killed at least 24 civilians, according to local authorities.

Líbano del Sur: Bint Jbeil pide no seguir llamadas no oficiales

El municipio de Bint Jbeil recordó el domingo por la noche que el regreso a la ciudad fronteriza y las aldeas requiere, según el municipio, una decisión oficial y coordinación con las autoridades competentes. Advierte que las llamadas no oficiales pueden poner en peligro a los residentes. Este comunicado de prensa no anuncia ninguna autorización de devolución ni calendario. Por sí solo no cambia la situación de las familias desplazadas.

In Debel, the Ministry of Education indicated on Sunday that the visit shown in a video broadcast for Independence was more than a month ago and had taken place without any information. Nawaf Salam denuncia una violación de los derechos de los niños. El orador hace un llamamiento, en una parte separada de su declaración, para que se mantenga una presencia internacional en el Sur después del fin del mandato de la FPNUL. No se anunciaron dispositivos de reemplazo.

La administración cierra el lunes; una reunión parlamentaria está programada el miércoles

Las administraciones, instituciones públicas y municipios están cerrados este lunes 23 de noviembre. La Presidencia del Consejo fijó el cierre en una nota del 5 de noviembre, con el aniversario de la independencia que cayó el domingo. El texto se refiere a estos servicios públicos y no permite concluir que las tiendas están generalmente cerradas.

El miércoles se prevé que un subcomité parlamentario vuelva a examinar el proyecto que autoriza un acuerdo de préstamo con el Banco Mundial para acelerar la transformación digital del Líbano. La reunión fue colocada en la agenda del Parlamento a las 9.30 horas. El objetivo es seguir examinando el proyecto, no mediante un voto adquirido o el anuncio de un desembolso.

Ucrania: Diez muertos en Dymer, la búsqueda continúa

Los resultados de la huelga del domingo contra un edificio residencial en Dymer subieron a diez muertos, dijo el lunes el jefe de la administración regional de Kiev. El rescate encontró el cuerpo de una mujer y continuó la búsqueda. Anteriormente, otra mujer de 79 años había sido liberada viva de los escombros y hospitalizada. El rescate también salvó a un niño.

En Vychneve, el Presidente Volodymyr Zelensky anunció tres muertes y trece lesiones tras otra huelga. Este balance es distinto al de Dymer. El luto decretado el lunes se refiere a la región de Kiev, cuya administración está separada de la de la capital.

Sudán del Sur: al menos 24 civiles muertos en el Warrap

El comisionado interino de East Tonj, Machuei Bith, anunció que al menos 24 civiles, incluidos siete niños, habían sido asesinados entre el sábado por la noche y el domingo durante un ataque en Bol Bol Boma, estado de Warrap. Su primer conteo fue 15 muertes. The attribution of the attack to SPLA-IO fighters, advanced by the Commissioner, was not independently confirmed. La misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur exhortó el 10 de noviembre a proteger a los civiles; la declaración anterior no constituye un examen del ataque.

En Ituri, la OMS pide que la atención siga siendo posible a pesar de los combates

En la República Democrática del Congo, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó el domingo que los combates en Ituri estaban perturbando la atención y la respuesta a la epidemia del ébola. Llamó para proteger pacientes y cuidadores. Su mensaje no confirma una evacuación ni la reanudación completa de la actividad. En un número aparte publicado el 20 de noviembre, la OMS había 11.613 casos confirmados y 5.678 muertes relacionadas con la epidemia en la República Democrática del Congo al 17 de noviembre. No son víctimas de la lucha.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews