Los ataques dañaron un edificio de las Naciones Unidas en Jartum a principios del domingo 22 de noviembre. El coordinador humanitario del Sudán confirmó que los empleados estaban dentro. Los residentes también denuncian daños a los hogares. La declaración de la organización no especifica el resultado de este incidente ni su perpetrador.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los ataques dañaron un edificio de las Naciones Unidas en Jartum a principios del domingo 22 de noviembre, mientras que el personal de la organización estaba dentro. El coordinador humanitario de las Naciones Unidas en el Sudán, Denise Brown, informó de que los locales estaban en una zona residencial. Su declaración no especifica si las personas resultaron heridas en el edificio y no atribuyó las huelgas.

Vivienda también dañada en Jartum

Residents interviewed separately by AFP and Sudanese radio Dabanga reported damage to houses. Un testigo citado por la AFP describió a los residentes que buscaban limpiar a sus seres queridos de los escombros después de que una casa colapsó. Another, interviewed by Dabanga, reported that his house had been damaged without causing injury in his home. Estos testimonios se refieren a viviendas, no a locales de las Naciones Unidas.

No se establece que el edificio de las Naciones Unidas haya sido objeto deliberadamente de ataques. En el comunicado no se especifica la magnitud del daño o sus consecuencias en la labor de los equipos. Los resultados notificados en otros lugares de la aglomeración no son suficientes para determinar el incidente. El Parlamento árabe condenó las huelgas y pidió la protección de los civiles y las instalaciones humanitarias.

ONU recuerda la protección de los equipos humanitarios

Denise Brown recuerda que el derecho internacional humanitario protege al personal de socorro y los bienes. La organización dice que mantiene equipos en Sudán para ayudar a la población, incluso en zonas donde la guerra complica el desplazamiento y la distribución de la ayuda.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una evaluación nacional el 17 de noviembre, confirmando la muerte de más de 2.230 civiles entre enero y finales de octubre de 2026, incluidos más de 1.630 ataques con drones. Estas cifras cubren a todo el Sudán durante diez meses, no los eventos del domingo en Jartum. El ACNUDH señala que el balance real probablemente sea más alto.

Foto: Jartum por la noche en 2007, una imagen de archivo no relacionada con las huelgas del 22 de noviembre. Aamirco / Wikimedia Commons, dominio público.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews