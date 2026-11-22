En Debel, un video transmitido en Independence muestra hechos anteriores. El funeral de Georges Khodr está programado para el jueves. Kiev, día de luto Lunes; En Antalya, COP31 termina sin un pacto.

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Lunes 23 de noviembre de 2026, medianoche en Beirut. Nawaf Salam condena la entrada del ejército israelí en una escuela pública de Debel y, por separado, pide que se mantenga una presencia internacional en el sur después de la FPNUL. El patriarcado ortodoxo anuncia el programa de funeral de Georges Khodr. En Ucrania, la región de Kiev observará un día de luto. Finalmente, COP31 terminó sin un pacto Antalya y ATP Finals entregó sus dos ganadores.

Debel: El video de la independencia muestra hechos pasados

El portavoz árabe del ejército israelí, Ella Waweya, transmitió un video el domingo 22 de noviembre con motivo del Día de la Independencia del Líbano. En el texto que acompaña el video, evoca una visita reciente al Sur y una reunión con niños. El Ministerio de Educación identifica la escuela pública de Debel y coloca los hechos a más de un mes, sin dar la fecha exacta. El Ministro Rima Karamé dijo que el ministerio no había sido informado. El municipio afirma, por su parte, que la visita no se había coordinado con la dirección de la escuela y que ni la escuela ni los estudiantes ni las familias decidieron transmitir.

El Primer Ministro Nawaf Salam denunció una violación de los derechos de los niños y la protección de las escuelas. En la misma declaración, pidió una fórmula de las Naciones Unidas que preservara una presencia internacional en el sur después del fin del mandato de la FPNUL y mantuviera el acceso humanitario a las aldeas afectadas. Esta solicitud, distinta de su condena de los actos de Debel, no constituye una decisión de la ONU ni un anuncio de una nueva misión.

El funeral de Georges Khodr tendrá lugar el jueves

El patriarcado griego ortodoxo de Antioquía y la archidiócesis fijaron el jueves 26 de noviembre el funeral público del metropolitano emérito Georges Khodr, cuya muerte fue anunciada el domingo. La ceremonia tendrá lugar de las 14.00 a las 15.00 horas en la Iglesia de San Jorge en Bsalim. El entierro está programado de 15.00 a 16.00 horas en la iglesia de Mar Chaaya en Broummana.

Las condolencias serán recibidas en Bsalim el martes 24, miércoles 25 y viernes 27 de noviembre, de las 11.00 a las 18.00 horas, y luego en Trípoli el sábado 28, al mismo tiempo. Estos tiempos se indican en el tiempo libanés. El programa publicado el domingo por la noche especifica los lugares y horarios después del anuncio inicial de la muerte.

Región Kiev en luto después de las huelgas del domingo

Kyiv Region Administration anunció un día de luto para el lunes 23 de noviembre. En Dymer, donde un edificio residencial fue golpeado el domingo, la administración regional confirmó una quinta muerte el domingo por la noche, después de que un cuerpo fue despejado en los escombros. El Presidente Volodymyr Zelensky había indicado anteriormente que el rescate había sacado a un niño de los escombros.

El presidente dio una evaluación separada a Vychneve, donde una huelga golpeó un comercio: tres muertos y trece heridos. El luto se refiere al oblast de Kiev, que tiene su propia administración, distinta de la de la capital.

Antalya: COP31 termina sin un pacto, pero con decisiones

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima concluyó el domingo en Antalya. No hubo consenso sobre los dos textos que la Presidencia había reunido bajo el nombre del Pacto Antalya. En particular, las delegaciones se opusieron a centrarse en la salida de los combustibles fósiles y la financiación de la adaptación.

la falta de consenso sobre este marco no ha fracasado en todas las negociaciones. El plenario adoptó decisiones separadas sobre el objetivo mundial de adaptación, el Fondo de Adaptación y el programa de trabajo sobre la transición equitativa. Estas decisiones no hacen aplicables las propuestas contenidas en el pacto que no se ha adoptado.

En Turín, Alcaraz gana el single y un dúo francés gana el doble

Carlos Alcaraz ganó su primer título en ATP Finals el domingo. Golpeó a Alexander Zverev 6–2, 7–6 (9–7), después de lanzar tres bolas de segunda carrera en el juego decisivo. Anteriormente, el Theo Arribadé francés y Albano Olivetti habían ganado el doble antes de Marcelo Arévalo y Mate Pavić, 3–6, 7–6 (7–2), luego 10–6 en el supercorte.

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