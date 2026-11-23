En Sudán del Sur, Tanj East Interim Commissioner anuncia que al menos 24 civiles, incluyendo siete niños, fueron asesinados en un ataque en Bol Bol Boma entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana. El número de muertos, en primer lugar, es provisional. La responsabilidad por el ataque no fue verificada independientemente.

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En Sudán del Sur, al menos 24 civiles, incluidos siete niños, resultaron muertos en un ataque en el estado de Warrap, según el comisionado interino del condado de Tanj Este. El ataque tuvo lugar entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana, 22 de noviembre. El primer número reportó 15 muertes.

En el Warrap, un balance provisional

El ataque golpeó a Bol Boma, en el noroeste de Sudán del Sur. Comisionado interino Machuei Bith revisó el inconveniente el domingo por la noche. Entre ellas figuraban siete niños y seis mujeres entre víctimas civiles.

Un oficial de policía local llamado anónimamente advirtió que el número de víctimas podría aumentar aún más. Las pruebas disponibles no permiten una evaluación de las lesiones.

Machuei Bith atribuyó el ataque a los combatientes del SPLA-IO, un grupo armado vinculado al ex vicepresidente Riek Machar. Este cargo no fue verificado independientemente. Las declaraciones disponibles tampoco permiten establecer el motivo del ataque.

Protección de los civiles en primer lugar

El Warrap ha experimentado más violencia en las últimas semanas. La semana pasada, los enfrentamientos en un mercado de Makuach mataron a 17 personas, según las autoridades locales. Este es un episodio separado, que no entra en el balance de Bol Bol Boma.

El 10 de noviembre, la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur pidió al Consejo de Seguridad que protegiera mejor a los civiles y reanudara el diálogo político. Esta alerta precedió a los hechos de Bol Boma; la misión no había hecho pública ninguna propia evaluación de este ataque en el momento de nuestra verificación.

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