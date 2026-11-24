El Parlamento del Líbano recibió una delegación francesa y reanudó el examen de la atención a domicilio. En Beirut, una calle de Badaro cerró hasta las 16.00 horas Doha y Washington firmaron dos textos de cooperación.

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Martes 24 de noviembre de 2026, 8:00 a.m. en Beirut.Dos comités del Parlamento libanés se reúnen esta mañana: hay que recibir una delegación francesa, la otra reanuda el examen de las normas aplicables a los centros de atención domiciliaria. En Beirut, una calle de Badaro está cerrada hasta las 16.00 horas. En Washington, Qatar y Estados Unidos firmaron dos textos sobre minerales críticos e inteligencia artificial.

Dos reuniones a las 11.00 horas en el Parlamento libanés

El Comité de Relaciones Exteriores y Migrantes recibirá miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia. El programa libanés anuncia un intercambio sobre los últimos acontecimientos políticos y diplomáticos y sobre las formas de fortalecer la cooperación entre los dos parlamentos. El Parlamento libanés presentó la reunión como consulta, sin someterla a votación.

Al mismo tiempo, la Comisión de Administración y Justicia debe seguir estudiando un proyecto de ley para regular el funcionamiento de los centros de atención domiciliaria. Otro texto de su programa daría a los Miembros la posibilidad de solicitar al Consejo de Estado que cancelara los actos administrativos. Estas son dos propuestas separadas, y su consideración por sí sola no cambia las normas vigentes. Si el quórum falta a las 11.00 horas, se celebrará una segunda reunión del Comité a las 11.30 horas.

En Beirut, un cierre selectivo en Badaro

Las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron el cierre de la calle Bani Kenaan en la zona de Badaro este martes de 4 a.m. a 4 p.m. para un tiroteo. Los coches deben tomar las calles adyacentes. La vista está en esta calle, no en todo el vecindario. Para viajes de medio día, se espera la desviación hasta las 16.00 horas.

Doha y Washington firman minerales y AI

El Primer Ministro de Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presidió el octavo Diálogo Estratégico entre los dos países el lunes 23 de noviembre en Washington. Doha anunció un memorando sobre el tratamiento de los minerales críticos y, por separado, una asociación para acelerar la cooperación en materia de inteligencia artificial.

El primer texto trata de un paso industrial después de la extracción: el tratamiento de materiales antes de su uso. Este no es el anuncio de la apertura de una mina o de una fábrica. El informe no establece una financiación ni un calendario para proyectos que puedan resultar. Los intercambios también se centraron en la situación regional y la libertad de navegación, sin anunciar una fecha para la reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán.

En la ONU, un debate sobre tecnologías y resolución de conflictos

Este martes, a las 17.00 horas, en Beirut, el Consejo de Seguridad celebró un debate abierto sobre la solución de conflictos en un contexto de rápido cambio tecnológico. El Presidente de Letonia, Edgars RinkČvičs, debe presidir la reunión propuesta por su país, que tiene la presidencia mensual del Consejo. Esta reunión es distinta de las consultas en cámara sobre el informe sobre la resolución 1701, que figuraban en el programa del 19 de noviembre. La agenda no prevé una decisión sobre post-FINAL.

En Francia, el presupuesto del Senado y la muerte de Catherine Clément

El Senado francés se reunió a partir de las 14.30 horas en París, o a las 15.30 horas en Beirut. Los senadores deben revisar primero las conclusiones del Comité Conjunto de Fin de Administración para 2026, y luego reanudar el examen de los artículos de la Parte I del proyecto de presupuesto para 2027. El primer texto ajusta el ejercicio actual; el segundo se prepara el año próximo. El proyecto de ley para 2027, considerado rechazado en la Asamblea Nacional, sigue siendo objeto de debate en el Senado.

El filósofo y novelista Catherine Clément murió el lunes en París, a los 87 años, anunció su hermano Jérôme. InEl viaje de Theo, publicada en 1997, relató el descubrimiento de las religiones a través de los encuentros de una adolescente que viaja con su tía. También dirigió la programación de la Universidad Popular del Museo Branly Quai, donde prorrogó este trabajo a través de reuniones entre investigadores, escritores y el público.

Cobertura: Parlamento libanés en Beirut, archivo fotográfico. François El Bacha / Libnanews.

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