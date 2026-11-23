Se informa de disparos hacia Srebbin en el sur del Líbano. El OOPS anuncia la muerte de un empleado en Gaza. In Yemen, the Houthi authorities reported 17 deaths. Washington sanciona las redes relacionadas con Irán, Bruselas propone nuevas sanciones contra Rusia y Armenia abre consultas sobre su proyecto constitucional.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Martes 24 de noviembre de 2026, medianoche en Beirut. Se informó de disparos en dirección a Srebbin, en el sur del Líbano, sin un informe. En Gaza, el OOPS anunció la muerte de un empleado en Jabaliya. In Yemen, the Houthi authorities reported 17 deaths after strikes in Hodeida. En Estrasburgo, la Comisión Europea propone un nuevo conjunto de sanciones contra Rusia, mientras que Yerevan presenta un proyecto de Constitución para la consulta pública.

In South Lebanon, shootings reported to Srebbin

The Lebanese National Information Agency reported on Monday shootings towards Srebbin, which it attributeds to Israel. Su despacho fue emitido a las 18.42 horas de Beirut. No especifica el tiempo de los hechos ni su balance. Este informe se suma a los de la tarde alrededor de Baraachit y Hadatha, sin permitir un recuento común. The injured person reported earlier in the Nabatiyah and Kfar Rummane area had been in another episodio after the explosion of an unidentified object.

En Debel, la fecha de publicar un video del ejército israelí no coincide con la fecha del tiroteo. La ministra de Educación, Rima Karamé, coloca los hechos filmados en la escuela pública más de un mes de distancia y afirma que su ministerio no había sido informado. El Primer Ministro Nawaf Salam condenó la entrada en el establecimiento. En un enfoque separado, pidió que se mantuviera una presencia internacional en el Sur después del fin del mandato de la FPNUL. Esta solicitud no es una decisión de la ONU.

In the Bekaa, the last assessment announced by the army in the case of the seizure of explosives in Qaa remains three arrests. Otras cifras circularon sin un nuevo cheque del ejército al cierre. The number of persons questioned does not alone establish their responsibilities or affiliation.

Gaza: empleado del OOPS muerto en Jabaliya

El Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dice que uno de sus empleados fue asesinado y otros tres miembros de su equipo resultaron heridos el lunes durante una huelga israelí en Jabaliya. El equipo estaba trabajando en un pozo de agua. El OOPS no afirmó que el pozo o sus empleados fueran blanco de la huelga. El ejército israelí dijo que estaba revisando el informe. La condición del pozo después de la huelga no está establecida.

El Hospital Al-Shifa informó de dos muertes al oeste de la ciudad de Gaza en una huelga separada. Estos dos exámenes abarcan incidentes concretos; No constituyen un registro de las víctimas del día durante todo el enclave.

En Hodeïda, el balance de las autoridades de Houthi sigue siendo provisional

El Ministerio de Telecomunicaciones de las autoridades de Huthies de Sana’a anuncia que 17 empleados fueron asesinados y 11 heridos el lunes en la provincia de Hodeida. Atribuyó las huelgas a Arabia Saudita. The governor confirmed the death toll of 17 deaths during a visit and indicated that the search was continuing. Ambos anuncios son hechos por las autoridades de Huthies; el balance y la asignación no fueron fundamentados independientemente. No se encontró respuesta saudí a este episodio en el cierre.

El Ministerio también dice que las telecomunicaciones y la Internet se han interrumpido en varios distritos. No proporcionó ninguna medida independiente del alcance de los recortes ni del calendario de recuperación.

Washington enumera 30 personas y entidades relacionadas con Irán

El lunes, el Tesoro de Estados Unidos incluyó a ocho individuos y 22 entidades en su lista de sanciones relacionadas con Irán, incluyendo el Centro de Intercambio y Oro iraní. El registro normalmente da lugar a la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, no a su confiscación. Esta nueva serie difiere de la decisión del viernes que apuntaba a cuatro intermediarios vinculados, según Washington, a las ventas de petróleo iraníes.

Rusia y Armenia: dos textos todavía en la etapa de la propuesta

La Comisión Europea propone ampliar las sanciones a unos 60 bancos rusos y excluirlas del mensaje interbancario de SWIFT. Su 22o conjunto de medidas también apunta a plataformas de criptomoneda, ciertos servicios energéticos y la participación bajo bandera rusa en competiciones en la Unión. El Consejo aún no ha actuado por unanimidad. Las Directrices de Visa, adoptadas por separado, no hacen que este nuevo paquete sea aplicable.

En Armenia, el Ministerio de Justicia ha abierto la consulta sobre un proyecto de Constitución. El preámbulo propuesto no incluye la referencia a la Declaración de Independencia de 1990 y hace hincapié en las fronteras reconocidas internacionalmente. Para presentar el texto al referéndum, dos tercios de los Miembros todavía tienen que estar de acuerdo. No se anunció fecha de elección.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews