Un recuerdo se refiere a las papas rojas vendidas por E.Leclerc, después de una notificación separada sobre bolsas de Lidl. Ambas hojas reportan altos niveles de glucoalkaloide. Revise los códigos de barras, mucho y peso de la bolsa. Los productos afectados no deben consumirse y ser reembolsados.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un recordatorio publicado el lunes 23 de noviembre apunta 2 kg bolsas de patata roja vendidas por E.Leclerc en Francia. El ReminderConso reporta altos niveles de glucoalkaloide. Un recuerdo separado publicado el 21 de noviembre se refiere a 2,5 kg bolsas distribuidas por Lidl. Aquí están las referencias a ser comprobadas en el embalaje.

The recall of 23 November concerns the E.Leclerc sachets of 2 kg

El producto « Red Sauté Steam Potatoes » se vende bajo la marca Carte du Primeur. Lleva el código de barras3564706639195y mucho número26128774, con uno de los tres siguientes códigos de embalaje:EMB 47285, EMB 51248 o EMB 84035. La hoja indica un marketing del 16 de octubre al 23 de noviembre en Francia. El 23 de noviembre es el final de este período de venta, no un plazo anunciado para el reembolso.

Las bolsas de Lidl tienen otro código de barras

El recuerdo Lidl apunta a papas rojas de variedad Honey, bajo la marca Côté marché. La bolsa de2,5 kgcódigo de barras20253400y mucho número26128774. La hoja muestra una venta del 22 de octubre al 9 de noviembre y enumera las tiendas afectadas. El número de lote es idéntico en ambas hojas, pero los códigos de embalaje y barra difieren. Las opiniones no establecen el origen común.

No consumir los productos afectados

Ambas opiniones piden no consumir las bolsas correspondientes y proporcionar un reembolso. El producto puede ser reportado al punto de venta. Los glucoalkaloides están naturalmente presentes en la patata. Los registros indican que en cantidades elevadas pueden causar trastornos digestivos. La opinión E.Leclerc invita a las personas que tienen síntomas después de consumir el producto a consultar a su médico sin demora y a especificar este consumo.

Ilustración: patatas rojas, archivo 2024 de julio. La imagen no representa las bolsas recordadas. Albertinon / Wikimedia Commons, CC BY 4.0; Libnanews dressing.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews