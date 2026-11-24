Un equipo del Hospital Universitario de Múnich probó una interfaz de computador cerebral durante una operación en un paciente despierto. El prototipo, desarrollado por FUTRUE Neurosciences, fue eliminado después de las mediciones. Los investigadores estudian la restauración de sensaciones, sin demostrar en esta etapa de eficacia duradera o uso diario fuera del hospital.

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Un equipo del Hospital Universitario de Múnich probó una interfaz de computador cerebral durante una operación en un paciente despierto. La Universidad Técnica de Múnich (TUM) anunció el martes 24 de noviembre que el prototipo había sido instalado el día anterior, el tiempo para recoger datos, y luego eliminado. No es un implante permanente ni un tratamiento de parálisis.

Un procedimiento necesario para un tumor, una prueba separada

El ensayo tuvo lugar durante una operación ya necesaria para tratar un tumor cerebral. El TUM explica que este tipo de investigación permite a quienes consienten participar en una operación programada por razones médicas. El dispositivo se removió después de que las mediciones se completaron. El anuncio se refiere sólo a un procedimiento con este prototipo en Munich, no al seguimiento de una serie de pacientes.

El grupo de investigación está dirigido por el neurocirujano Bernhard Meyer y trabaja con FUTRUE Neurosciences, una empresa radicada en Munich fundada por Clemens Fischer. El equipo ya había realizado grabaciones en humanos y colocado dos interfaces permanentes en otras obras, dice la universidad. La novedad del 23 de noviembre se refiere al prototipo de FUTRUE, no al primer implante cerebral jamás realizado en Munich.

Guardar una señal y eventualmente restaurar una sensación

El prototipo consiste en 512 microelectrodes que descansan en la superficie del cerebro sin entrar en el tejido cerebral. El dispositivo está diseñado para recoger señales eléctricas y, en la otra dirección, para estimular la superficie del cerebro. La diferencia es importante: grabar una señal podría utilizarse para controlar un dispositivo externo, mientras que la estimulación está destinada a transmitir información sobre este dispositivo a su usuario.

El escenario de investigación descrito por el TUM es el de una persona paralizada que podría ordenar una mano robótica y recibir comentarios sobre lo que toca. El equipo no dijo que el paciente había pilotado una prótesis durante la cirugía. El comunicado de prensa no publica medidas detalladas y no demuestra que este prototipo funcione de manera sostenible o mejore la autonomía diaria.

Medidas adicionales, no hay calendario para poner a disposición

El TUM anuncia nuevas medidas. El reto no es solo recoger más señales: los investigadores quieren saber hasta qué punto la estimulación superficial puede proporcionar información sensorial precisa. La versión no establece un calendario de marketing o fecha de instalación permanente de este modelo.

Cubierta: entrada al Hospital Universitario Rechts der Isar en Munich en mayo de 2006. Archivo, sin conexión visual a la operación. Oliver Raupach / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.5, cropping y dressing bajo la misma licencia.

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