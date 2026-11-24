Mohammad Bagher Qalibaf reitera que Irán no reanudará las negociaciones con Washington hasta que se cumplan sus siete condiciones. El Primer Ministro de Qatar se reunió con JD Vance en los Estados Unidos, sin que se anunciara la reanudación de conversaciones directas. En Ormuz, las opiniones marítimas británicas no confirman la historia de Teherán.

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El Presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo el martes 24 de noviembre que Teherán no reanudaría las negociaciones con los Estados Unidos hasta que se cumplieran sus siete condiciones. En Washington, el Primer Ministro de Qatar, Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani, se reunió con el vicepresidente estadounidense JD Vance. La entrevista confirmó que Doha proseguía sus esfuerzos, pero al final no se anunció la reanudación de los debates o acuerdos directos.

Posición reafirmada sin nuevo texto público

Qalibaf, que dirigió la delegación iraní en conversaciones directas con los Estados Unidos, habló en un período de sesiones abierto en el Parlamento. Presentó las demandas de Teherán sin cambios y advirtió que Irán podría expandir el conflicto si su oponente, en su opinión, hiciera una mal cálculo. No anunció ningún horario o operación.

El Presidente del Parlamento no presentó el martes una lista detallada de las siete condiciones. En una entrevista celebrada el 11 de noviembre, citó el levantamiento del bloqueo naval y las sanciones estadounidenses, la liberación de activos iraníes y el cese de la lucha en todos los frentes, acompañado de un anuncio explícito del fin de la guerra. Presentó estas solicitudes con el memorando de Islamabad firmado en junio. Estos son los elementos que el negociador iraní ha hecho público, no siete cláusulas cuyo texto completo estaría disponible o que Washington hubiera acordado aplicar.

Qatar continúa su comercio en Washington

The Qatari Ministry of Foreign Affairs reports that the meeting with Vance focused on the diplomatic efforts under way to reduce tensions. Doha apoya una solución que garantice la libertad de navegación y allana el camino para un acuerdo más amplio. Su comunicado no establece una fecha para una reunión con Irán ni una orden precisa entre posibles medidas de navegación y concesiones económicas. La reunión entre Qatar y Estados Unidos no es en sí misma una charla americana-iranesa.

Ormuz sigue siendo un punto de desacuerdo

Los esfuerzos diplomáticos continúan a medida que se han registrado nuevos incidentes en el Estrecho de Ormuz. La rama naval de los Guardias Revolucionarios afirma que tres petroleros dispararon después de atacar minas, a pesar de la protección aérea estadounidense. Esta historia sigue siendo una declaración iraní. En dos avisos publicados el martes sobre la base de informes tardíos recibidos, UKMTO informó de proyectiles no identificados e informó que los buques habían continuado su viaje y que se había contado a las tripulaciones. Estas opiniones no confirman las minas ni las escoltas aéreas, ni establecen que las dos historias se refieren a los mismos barcos.

Archivo fotográfico: Mohammad Bagher Qalibaf durante una entrevista en Teherán el 28 de enero de 2026. Hamed Malekpour / Tasnim News Agency, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0; cropping and dressing Libnanews. La imagen no muestra la sesión del 24 de noviembre.

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