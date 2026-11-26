La prensa libanesa sigue las discusiones sobre el post-FINUL, la labor de Qlayaat, el desafío fiscal de los bancos y las decisiones de la justicia militar en el caso Bcharré.

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La prensa libanesa sigue los preparativos para el período posterior al FINUL, sin que se apruebe un mandato de sustitución. También se remonta al calendario Qlayaat, el desafío fiscal de los bancos, la huelga de transporte y el procedimiento militar en el caso Bcharré.

Archivo fotográfico: contingentes franceses de la FPNUL en At Tiri, 14 de julio de 2009. © Libnanews.

En la primera página: tres calendarios diferentes para el sur del Líbano

An Nahar and An Nahar International of 26 November describes a French track to organize the withdrawal of FPNUL without immediate rupture on the ground. Al Liwaa y Asharq Al Awsat, de 26 de noviembre, están considerando la posibilidad de mantener una presencia internacional en otra forma. Al Akhbar y Al Binaa, de 26 de noviembre, destacaron las condiciones establecidas por Hezbollah y el vínculo entre el marco de cesación del fuego y las resoluciones de las Naciones Unidas. De hecho, los textos se refieren a tres plazos distintos: el final del mandato actual el 31 de diciembre, el calendario para la retirada de la fuerza y las decisiones que podrían afectar a una misión diferente. Las consultas francesas no son una resolución aprobada. El calendario del ejército libanés y el calendario de posibles acuerdos internacionales no se deducen únicamente de la partida de personal de mantenimiento de la paz.

Al Quds Al Arabi, de 26 de noviembre, distingue los bombardeos, demoliciones y trabajos de tierra en los informes del Sur. Ad Diyar, de 26 de noviembre, señala los efectos de los ataques contra civiles y el acceso a la atención. El mismo incidente repetido por varios títulos no es un incidente adicional. Los artículos tampoco permiten generalizar a todas las aldeas las dificultades observadas en una de ellas. Las cuestiones siguen suscitando preocupación por el acceso a las localidades, la protección de los servicios civiles y la división del trabajo entre las autoridades libanesas y los posibles asociados internacionales.

Política local: desacuerdo sobre las armas y la presión de los sectores profesionales

Al Joumhouria y Nidaa Al Watan del 26 de noviembre destacan las divisiones sobre el desarme de Hezbollah y la capacidad del Estado para hacer cumplir sus decisiones. Ad Diyar, de 26 de noviembre, cuestiona la persistencia de un conflicto político sin un enfrentamiento interno abierto. Al Binaa, de 26 de noviembre, presenta la cuenta de Hizbullah del archivo de armas y las garantías que dice que está esperando. Estas diferencias se deben en parte a decisiones editoriales. Una declaración del partido no establece la intención del Estado o la de sus oponentes, y los escenarios de enfrentamiento siguen siendo supuestos.

El movimiento de transporte por carretera del 25 de noviembre también ocupó Ad Diyar, Al Akhbar y Al Araby Al Jadeed el 26 de noviembre. Al Akhbar reporta la perspectiva de un nuevo plazo el miércoles siguiente. Debe hacerse una distinción entre la movilización observada, el aviso de unión y el cierre efectivo de un eje. El caso también contrasta con dos niveles de toma de decisiones: los compromisos que los sindicatos afirman haber obtenido y las medidas efectivamente adoptadas por la administración. Los periódicos no muestran que todas las aplicaciones del sector han sido objeto de una decisión ejecutable.

Citas y discursos: seguridad, competencia y protección de la mujer

Ad Diyar del 26 de noviembre reporta el llamamiento de Joseph Aoun para luchar contra la manipulación de precios y establecer una competencia justa. Un discurso de precios no es suficiente para ver más cheques: el ángulo verificable es el de los instrumentos disponibles para las administraciones y del seguimiento dado a sus hallazgos. La misma cuestión se hace eco del compromiso del Ministro Haneen Sayed con oportunidades más equitativas para las mujeres y las declaraciones de seguridad doméstica. El examen no transforma esos compromisos en planes ya financiados o aplicables.

Al Akhbar, Al Binaa y An Nahar, de 26 de noviembre, dan un lugar importante a las declaraciones de Naïm Kassem. El Secretario General de Hizbullah rechaza una fuerza internacional que, a su juicio, se apartaría del marco de la resolución 1701. In Nidaa Al Watan on 26 November, an official reaction was reported against his criticism of Joseph Aoun. La oposición entre los dos discursos es el hecho establecido por su publicación. No demuestra que un texto ya haya definido los poderes o el comando de una fuerza futura.

Diplomacia: regreso de París en las discusiones y visita belga

Al Jumhouria, de 26 de noviembre, destaca los intercambios entre Marco Rubio y el Ministro de Relaciones Exteriores de la Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, en el Líbano y el desarme de Hezbolá. An Nahar and Al Akhbar of 26 November are committed to French diplomatic work for the post-FINUL period. La primera subraya la preparación de un proyecto; la segunda cuestiona el reparto del papel político con Washington. El registro de un intercambio bilateral no establece que se haya llegado a un acuerdo en el Consejo de Seguridad. Los elementos que Al Akhbar presenta como sacados de un registro de reunión estadounidense no deben leerse como documento oficial publicado por Washington.

Al Akhbar, de 26 de noviembre, también evoca el desplazamiento anunciado del rey belga y sus etapas libanesas. Es útil distinguir entre el anuncio general del viaje al Líbano y Jordania, el itinerario detallado y las reuniones realmente confirmadas. La información sobre una posible etapa en el Sur o un pasaje al puerto no es la misma que un anuncio oficial de la visita.

International Policy: Gaza, the Red Sea and Iraqi Litigation

Al Araby Al Jadeed and Al Quds Al Arabi of 26 November treat Gaza both as a military issue and as a crisis affecting civilian services. El primero amplió su cobertura para incluir el asentamiento en la Ribera Occidental y la situación de varias localidades. La segunda se centra en las víctimas palestinas y el impacto de la guerra en la vida cotidiana. Los balances únicos deben estar vinculados a un lugar, fecha y autoridad que los establezca. Los informes de restricciones al acceso al agua y a la atención no agotan el número de huelgas.

En Yemen, Al Araby Al Jadeed, Al Binaa y Asharq Al Awsat, de 26 de noviembre, siguieron la escalada entre Riad y los Houthis, pero prefirieron diferentes perspectivas: la situación de las ciudades yemeníes, el alcance regional del conflicto y la confrontación entre los protagonistas. Al Akhbar y los dos Ans Nahar del 26 de noviembre colocan a Ormuz en el enfrentamiento entre Washington y Teherán. Las versiones militares por sí solas no permiten una evaluación marítima independiente. La situación de tráfico y los anuncios de las partes son dos temas separados.

An Nahar, Al Liwaa and Al Akhbar of 26 November are following the new tensions between Baghdad and Erbil. Vinculan el control diferente de los ingresos del petróleo, los poderes constitucionales y la lucha contra los circuitos no declarados. Un acto judicial que se ocupa de medidas específicas no regula toda la división de poderes entre el gobierno federal y la región del Kurdistán. En Al Araby Al Jadeed el 26 de noviembre, la muerte del oponente sirio Riad Seif abre un archivo separado sobre la historia del disentimiento y organización de la oposición siria.

Economías: gastos anunciados, contratos adjudicados y efectos mensurables

Un Nahar del 26 de noviembre se opone al avance de la terminal a la condición de la pista y la zona de aparcamiento. El Presidente de la aviación civil, Mohammad Aziz, informó sobre fondos no recibidos para la labor de su autoridad. La financiación prevista y el desembolso de fondos son dos hechos diferentes. La solicitud de licitación para las obras no prueba que se haya firmado un contrato o que se haya iniciado un sitio. La fecha del 14 de diciembre, que el MP Assaad Dergham afirma haber sido reafirmada por Nawaf Salam, sigue siendo un calendario anunciado. El archivo debe ser juzgado sobre la base de trabajo, certificación, operador y programación de vuelo verificable.

Nidaa Al Watan y Al Akhbar del 26 de noviembre reportan el cierre de los bancos del miércoles y su desafío al tratamiento fiscal. Al Akhbar afirma que los contadores han cerrado continuamente todo el procesamiento interno y vincula el conflicto con la imposición de valores soberanos de divisas. Las reclamaciones fiscales de los establecimientos no se confunden con las de los empleados o con los derechos de los depositantes. En An Nahar el 26 de noviembre, Yassine Jaber evoca un costo de 1.100 millones de dólares para aumentar los sueldos públicos. Esta suma debe separarse de las hipótesis de ingresos y los arbitrajes aún necesarios. Al Liwaa, de 26 de noviembre, examina los resultados de la reforma de la contratación pública. El uso del portal por las administraciones no mide la competencia entre los ofertantes, el costo final de los contratos o los plazos de ejecución.

Al Sharq, de 26 de noviembre, regresa a los intercambios libaneses con una delegación vinculada al sector eléctrico de Abu Dhabi. La experiencia presentada no equivale a un contrato de inversión o a un arancel aceptado. Al Liwaa, de 26 de noviembre, también informó de cambios en los vuelos del MEA a Riyadh y Dammam. Para el servicio de pasajeros, los números de vuelo y las fechas deben ser tomados del aviso de la empresa, no deducidos del título. Al Sharq, de 26 de noviembre, también da espacio a los esfuerzos del Ministerio de Finanzas al FMI, incluida la valoración aduanera, y al debate sobre la comisión del índice de precios. Sus artículos sobre el puerto de Beirut siguen buques y fletes: una disminución de estas series puede coexistir con un aumento del número total de contenedores, si los transhipments progresan. Por lo tanto, se deben comparar series similares. En cuanto al comercio internacional, Al Araby Al Jadeed y Al Jumhouria, de 26 de noviembre, cubren los nuevos anuncios arancelarios estadounidenses. Para los importadores y exportadores, el punto a revisar es el texto aplicable: productos interesados, fecha de efecto, exclusiones y posible acumulación con otras obligaciones.

Justicia: tres casos que no deben confundirse

An Nahar, Ad Diyar, Al Liwaa and Nidaa Al Watan of 26 November are following the investigation into the five men arrested in the Bcharre Heights and three other wanted persons. The reported acts are not of the same nature: warrants issued after hearing on one side, search notices and arrest of the other. La comparación de los escritos solicitados por la instrucción todavía debe utilizarse para determinar el origen de los documentos. El hecho de que un documento fue incautado y la evidencia de que tal persona escribió son dos cosas distintas. Las decisiones notificadas no constituyen una condena.

Ad Diyar, de 26 de noviembre, también se ocupa del caso de los explosivos incautados en Al-Qa’a. No debe confundirse con la investigación de Bcharré u otras convulsiones anteriores. An Nahar of 26 November gave the floor to relatives of prisoners in Roumieh and referred to Building B. A request for amnesty, a proposed measure and a enforced release do not have the same status. The scope of the offences and detainees concerned cannot be established solely from the reaction of the families.

Sociedad: desde pruebas a servicios públicos, ¿quién tiene acceso a qué?

Al Akhbar, de 26 de noviembre, abre un archivo sobre el riesgo de diabetes entre adultos en el Líbano. La proporción avanzada es el riesgo y no debe transformarse en diabetes diagnosticada. La cita diaria del estudio PREDICT, entre 10.448 participantes, 25.8% de los cuales tenían pre-diabetes según los criterios reportados. La figura para todos los adultos no debe confundirse con la de la muestra. El método de contratación y el cálculo de la estimación nacional siguen siendo verificados en el estudio original. Al Joumhouria, de 26 de noviembre, examina los límites de los exámenes domiciliarios. Las categorías de pruebas y razones para el examen médico difieren; Un resultado doméstico por sí solo no valida un diagnóstico.

Al Sharq del 26 de noviembre reporta las discusiones de Paul Morcos sobre la supervisión de creadores de contenidos. La primera versión descrita incluye un registro profesional, normas para publicidad comercial y disposiciones sobre menores, privacidad y propiedad intelectual. El Ministro anuncia una consulta jurídica ante un posible Consejo de Ministros. Los criterios de inscripción, responsabilidades y recursos son los elementos que deben considerarse en el texto final. Nada hace posible equiparar al hablar con una obligación que ha entrado en vigor. Al Araby Al Jadeed, de 26 de noviembre, examina la aplicación en Marruecos de la protección contra la violencia contra la mujer y se centra en las víctimas del apartheid de género en el Afganistán. En estos casos, el texto aplicable, el acceso a la protección y los medios de aplicación deben tratarse por separado.

Cultura: películas libanesas, la escena de Monnot y los recuerdos de Beirut

Al Akhbar el 26 de noviembre presenta la programación de Metrópolis en torno al cine libanés, la memoria de la guerra, la identidad y las libertades. El ciclo de presentación de informes continúa hasta el 29 de noviembre. El ciclo reúne siete películas y cinco cortometrajes. El mismo tema trata de la liberación de la película satírica de Mohammad Dayekh, donde una familia se encuentra bajo el mismo techo durante la guerra. Anunció por separado en el Teatro Monnot, del 3 al 13 de diciembre a las 8:30 pm, una comedia policial interactiva dirigida por Bob Makrazel: se invita a los espectadores a resolver el misterio de una peluquería. Para el calendario, cada sesión debe estar vinculada a su calendario y a la programación oficial del lugar de celebración. Las fechas del ciclo no significan que la misma película o espectáculo se da cada día.

An Nahar del 26 de noviembre está interesado en los intercambios musicales entre Armenia y Líbano, regresa a la plaza de Ziad Rahbani en la memoria de Beirut y rinde homenaje a Antoine Douaihy. Debemos disociar las noticias del homenaje, la biografía y el comentario crítico. Al Araby Al Jadeed, de 26 de noviembre, abre otras tres pistas: la presencia de cines árabes en la carrera de Oscar, la circulación del arte palestino y la traducción. Selección nacional, elegibilidad para la competencia y nominación de Oscar son diferentes pasos.

Ad Diyar y Nidaa Al Watan del 26 de noviembre vuelven a la muerte de Georges Khodr y su lugar en la Iglesia y el debate libanés. Las lecturas de su legado varían según los autores. Para un artículo independiente, la materia más sólida sería comenzar con intervenciones escritas y datadas, en lugar de repetir calificativos obituarios.

Deporte: Líbano contra Japón y el procedimiento CAN

La cubierta deportiva libanesa debe distinguir el prejuego, el resultado y el análisis. Líbano recibe Japón en Zuk Mikael: el juego anunciado a las 9.00 horas, hora de Beirut, y su emisión en LB2 son información práctica. China es una reunión separada. El documento de preparación puede comparar ritmos de juego y cifras de transición, sin deducir de un solo indicador una previsión del resultado.

Al Araby Al Jadeed del 26 de noviembre vuelve al procedimiento alrededor de la Copa Africana de Naciones y la posición marroquí sobre el título. El resultado sobre el terreno, la decisión del órgano disciplinario y el recurso deportivo no deben resumirse en la misma fórmula. El diario también sigue la salud de Jannik Sinner, la política del club y las conmemoraciones alrededor de Diego Maradona. Al Joumhouria del 26 de noviembre favorece el fútbol europeo, en particular el perfil de Jude Bellingham; Nidaa Al Watan el 26 de noviembre discute el momento en que los grandes atletas deciden abandonar la competencia. Este último es un problema crónico, no un anuncio de retirada. Al Liwaa del 26 de noviembre también sigue los resultados del baloncesto del club libanés y la presencia del Líbano entre los últimos cuatro en el voleibol de playa asiático; las dos competiciones no tienen el mismo calendario que las calificaciones nacionales de selección.

Tecnología: desde agentes de software a estaciones espaciales

An Nahar and An Nahar International, de 26 de noviembre, describe la extensión del trabajo confiado a los instrumentos de inteligencia artificial, desde la redacción del código hasta su verificación. Al Quds Al Arabi, de 26 de noviembre, se refiere a un procedimiento penal estadounidense relativo a Huawei y sus relaciones comerciales con Irán. El alcance del caso debe leerse en el propio juicio: una decisión contra una empresa no establece una prohibición global. Los títulos de An Nahar también evocan trabajo sobre la reidentificación de personas detrás de seudónimos. Un experimento sobre un grupo elegido no mide la frecuencia de la reidentificación en la población general. Para el Líbano, el ángulo más útil es la protección de las personas que se expresan bajo seudónimo y la responsabilidad de quienes utilizan estas herramientas. Los estudios deben leerse con sus tasas de error y sus limitaciones.

Al Joumhouria, de 26 de noviembre, reservó un lugar para el público en general. Al Araby Al Jadeed, de 26 de noviembre, vincula el sector semiconductor con la rivalidad comercial entre Estados Unidos y China. An Nahar International of 26 November reports Chinese manned flight Shenzhou and Pakistani participation. En estos casos, los anuncios industriales, las normas aplicables, las decisiones judiciales y las transacciones reales no son pruebas intercambiables.

Personalidades: la circulación de imágenes y la construcción de retratos

En su última página, An Nahar del 26 de noviembre vuelve a Miss Universo, el curso del ganador y los candidatos árabes. Un Nahar International del 26 de noviembre aborda el tema con elementos de retrato. El resultado oficial sigue siendo la referencia para distinguir al ganador, los finalistas y los premios acompañantes; la revisión no tiene un contradictorio de clasificación con el ranking. Al Akhbar, de 26 de noviembre, también publica una evocación de la sátira política de Bahrein y su espacio para la difusión. Este tema de la memoria cultural no debe ser tratado como una nueva declaración del activista citado.

Al Araby Al Jadeed del 26 de noviembre rinde homenaje a Maradona en Nápoles y Argentina. El acercamiento se debe a la forma en que dos ciudades mantienen la memoria de la misma personalidad. Para un tema libanés, los archivos de Georges Khodr, Antoine Douaihy y Ziad Rahbani piden tres tratamientos distintos: cuerpo escrito, viaje literario y transmisión musical. El simple retrato conmemorativo no le da un nuevo tema.

En las otras páginas: desde Sudán a Ciencia

Sudán y Ucrania.Asharq Al Awsat, de 26 de noviembre, presenta una posición de Jartum sobre la mediación etíope. Al Quds Al Arabi, de 26 de noviembre, siguió huelgas separadas en Blue Nile y cortes de electricidad en varias regiones ucranianas. Una posición diplomática no es suficiente para describir la situación humanitaria; las víctimas y las interrupciones del servicio deben documentarse con los órganos pertinentes en cada esfera.

Israel y las negociaciones en curso.Asharq Al Awsat y Al Binaa del 26 de noviembre discuten la formación de un gobierno en torno a Gadi Eisenkot y el debate en torno a una coalición más amplia. Las posiciones de los grupos y los plazos anunciados no valen la mayoría o composición confirmadas. Al Araby Al Jadeed, de 26 de noviembre, también se ocupa de las relaciones entre China y Estados Unidos, los contactos diplomáticos relativos a Libia y la evolución del tema kurdo en Turquía. Estas cuestiones no se derivan del caso libanés.

Comercio y precios.Al Araby Al Jadeed, de 26 de noviembre, examina dossiers separados: fosfato tunecino, demanda industrial egipcia, brecha entre precios oficiales y mercados paralelos en Libia y debates europeos sobre el origen de los productos. Asharq Al Awsat, de 26 de noviembre, siguió proyectos industriales del Golfo en el extranjero. Las cifras de inversión anunciadas, las cantidades comprometidas y las comisiones deben tratarse por separado.

Sociedad, ciencia y creación.Al Quds Al Arabi, de 26 de noviembre, informó sobre el debate sobre las obligaciones de proteger a las mujeres, los servicios y el empleo en el OOPS, la literatura y la investigación japonesa sobre el agua lunar. Ad Diyar y Al Quds Al Arabi del 26 de noviembre también abordan los riesgos asociados con El Niño. La predicción de una anomalía oceánica sola no es una predicción de sus efectos en el Líbano. Asharq Al Awsat, del 26 de noviembre, se ocupa del futuro museo de Londres y cine en Doha; Al Araby Al Jadeed, del 26 de noviembre, también está interesado en una cafetería en la Medina de Túnez y cómo los lectores descubren libros.

Publicaciones consultadas.Ad Diyar (8 páginas), Al Araby Al Jadeed (17), Al Akhbar (9), Al Binaa (6), Al Jumhouria (9), Al Liwaa (8), Al Quds Al Arabi (20), Asharq Al Awsat (24), Al Sharq (16), An Nahar International (16), An Nahar (16) y Nidaa Al Watan (9). Los títulos de opinión aclaran los desacuerdos; no se tratan como fuentes independientes cuando repiten los mismos hechos.

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