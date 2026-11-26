El Vigésimo Séptimo examina en Bruselas el presupuesto europeo 2028-2034 y un préstamo adicional de 45 mil millones de euros para Ucrania en 2027. Quedan por negociar ambos textos.

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Los dirigentes de la Unión Europea se reunieron en Bruselas los días 26 y 27 de noviembre para negociar el presupuesto común de 2028 a 2034 y para discutir un préstamo adicional a Ucrania de hasta 45 mil millones de euros para 2027. Los dos dos expedientes se discuten en la misma cumbre, pero no caen dentro del mismo período o texto. En la apertura de la reunión no se anunció ningún acuerdo al respecto.

El presupuesto de siete años: cuánto gastar y quién paga

En su carta de invitación, el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió a los veintisiete que convinieran en el lugar que debía concederse a la competitividad, la seguridad y la defensa sin abandonar la política agrícola común o la ayuda para reducir las disparidades entre las regiones. El compromiso que presentó el 21 de noviembre propone mantener las contribuciones nacionales cercanas a su nivel actual y alimentar el presupuesto con nuevos ingresos comunes.

En julio de 2025, la Comisión propuso un marco de casi 2.000 millones de euros a lo largo de siete años en los precios actuales. El texto negociador de Costa establece un límite máximo de 1 582,5 mil millones en asignaciones de compromisos a precios constantes de 2025 y 1 553,7 mil millones en créditos de pago. Los compromisos serán los gastos que la Unión autorice a realizar; los pagos son las sumas que se propone hacer durante el período. Ambas propuestas utilizan diferentes bases de precios: restar sus cantidades mostradas no mide una reducción del presupuesto.

Servicios digitales, carbono, tabaco: cinco corrientes de ingresos

El compromiso identifica cinco vías: servicios digitales, residuos electrónicos no recogidos, tabaco, mecanismo de ajuste de la frontera con el carbono y una parte de los ingresos del mercado de carbono europeo. Para fines digitales, Costa propone una contribución anual del 3% de la facturación neta de ciertas actividades, incluyendo la publicidad en línea y la intermediación, para grandes empresas que cumplen umbrales de ingresos en la Unión y en todo el mundo. Esta tasa no está en vigor: la propuesta pide que se reanude el trabajo sobre la directiva correspondiente con miras a un acuerdo en 2027. Otras formas son dar a la Unión una parte de los ingresos existentes, no imponer un nuevo impuesto a los hogares.

Ucrania: 45 mil millones propuestos para satisfacer una necesidad en 2027

El 18 de noviembre la Comisión presentó un instrumento separado en forma de préstamos de hasta 45.000 millones de euros. Su proyecto prevé una asignación indicativa: 10.000 millones de apoyo presupuestario a través del Fondo de Ucrania, 10.000 millones de asistencia macrofinanciera y 25 mil millones para fortalecer la capacidad de defensa industrial ucraniana. La Comisión estima la necesidad de financiación no cubierta en 2027 a 70.000 millones de euros. Por lo tanto, el nuevo préstamo cubriría apenas menos de dos tercios de esta necesidad; los líderes también deben discutir la contribución de los asociados internacionales.

El proyecto prevé un préstamo de mercado de la Unión y una garantía de su presupuesto. Con este fin, la Comisión propone enmendar el marco financiero actual, que va hasta finales de 2027. Requiere apoyo a las reformas, incluido el estado de derecho y la lucha contra la corrupción, y establece que Kiev sólo tendrá que pagar después de recibir reparaciones de Rusia. Este mecanismo todavía debe adoptarse antes de efectuarse cualquier pago.

Este préstamo sería adicional al programa de 90 mil millones de euros para 2026 y 2027. Esta última, que concluyó el Consejo en abril, ya funciona en el marco de una mayor cooperación entre 24 Estados Miembros. Prevé 30.000 millones de dólares para apoyo económico y 60.000 millones para defensa. Los 90 mil millones representan el límite máximo del préstamo existente, no una suma completa pagada a Kiev.

La reserva después de 2028 cumple otro plazo

En su propuesta inicial de 2028-2034, la Comisión preveía la posibilidad de movilizar hasta 100 mil millones de euros en los precios actuales de Ucrania. El documento de negociación de Costa incluye una reserva de hasta 88.900 millones de euros en 2025, incluida la reconstrucción y el apoyo al proceso de adhesión. La diferencia de presentación por sí sola no conduce a la conclusión de que el apoyo se ha reducido en 11.000 millones de dólares. En ambos casos, este es un límite máximo propuesto para años después de 2027, no un nuevo compromiso de pago para el próximo año.

Las discusiones deben continuar el viernes, según la carta de Costa. Un compromiso político sobre los límites máximos presupuestarios de siete años serviría de base para la reglamentación, cuya aprobación requiere unanimidad en el Consejo de la Unión Europea y la aprobación del Parlamento Europeo. El préstamo adicional a Ucrania debe seguir su propio procedimiento. El Consejo Europeo también aborda la renovación de la gestión del Banco Central Europeo, otro tema de su programa.

Archivo fotográfico: Edificio Europa, sede del Consejo Europeo en Bruselas, febrero 2016. Samynandpartners /Wikimedia Commons, imagen recomprimida,CC BY-SA 4.0.

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