El Líbano está buscando una presencia de las Naciones Unidas después de la FPNUL mientras Israel rechaza a las tropas francesas en el sur. En el Gran Sérail, Nawaf Salam pide aclarar las responsabilidades de los funcionarios públicos. En Bruselas, los veintisiete están discutiendo el presupuesto europeo y un nuevo préstamo a Ucrania. En Zuk Mikael, Líbano recibe Japón.

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Jueves 26 de noviembre de 2026, edición de las 18.00 horas en Beirut.Beirut defiende una presencia de las Naciones Unidas en el sur después de la FPNUL, mientras que Israel se opone a un despliegue francés. En el Gran Sérail, Nawaf Salam presentó un marco común para definir las responsabilidades de los funcionarios públicos. En Bruselas, el vigésimo séptimo examen del próximo presupuesto europeo y un préstamo adicional a Ucrania.

Líbano del Sur: un enfoque de la ONU, aún sin decisión sobre sucesión

Tras salir de Baabda el jueves, el diputado Melhem Khalaf anunció que se enviaría una carta a la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es pedirle que recomiende al Consejo de Seguridad la continuación de una presencia de las Naciones Unidas en el Sur. El MP indicó que 86 parlamentarios apoyaron el proceso. No anunció el envío de la carta.

El miércoles, el embajador israelí en la ONU, Danny Danon, dijo que se opuso al despliegue de soldados franceses en el sur y prefirió un arreglo basado en el ejército libanés. Joseph Aoun había defendido, frente a los parlamentarios franceses el martes, una sucesión bajo la bandera de la ONU. En la resolución 2790 se prevé la cesación de las operaciones de la FPNUL el 31 de diciembre de 2026 y hasta un año de retiro gradual. No se anunció mandato de sustitución.

Administración: ¿Quién tiene el poder de decidir un caso?

El Consejo de Administración Pública presentó el jueves al Gran Sérail una referencia para describir las posiciones, competencias requeridas y decisiones que caen bajo cada función. Nawaf Salam pidió a las administraciones, instituciones públicas y municipios que revisaran sus misiones y descripciones de funciones con sus agentes. The Prime Minister cited cases that run from office to office without the user knew who can decide them.

Durante la presentación no se anunciaron nuevas redes de sueldos ni fechas de despliegue. Las 37 propuestas del plan de reforma administrativa presentado al Primer Ministro el martes son un enfoque separado y todavía deben ser examinadas en el Consejo de Ministros.

Ormuz: petrolero de Omán

El jueves, las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicaron que un proyectil no identificado había golpeado a un petrolero al salir del Estrecho Ormuz frente a Khasab. Según el centro, que cita a las autoridades locales, la tripulación es segura y sonora y no se reportó descarga al mar en el primer aviso. El aviso no especifica la identidad del buque o el origen del proyectil. Otro informe, al oeste de Dubai, se refería a una explosión cerca de otro buque.

Irán: Escritor Mehdi Mahmoudian arrestado en Teherán · Global Voices

The human rights organisation Hengaw reports that Iranian agents arrested Mehdi Mahmoudian at his home on Wednesday and seized his electronic material. The activist had alerted the day before about the fate of Milad Armoun and Navid Najaran, sentenced to death in a case related to the demonstrations of 2022. The Iranian authorities did not give reasons for this arrest. Mahmoudian ha colaborado en el escenario deUn simple accidentepor Jafar Panahi, Palme d’or 2025 y nominado a los Oscars en la categoría del mejor escenario original.

Bruselas: dos negociaciones sobre la financiación de la UE y Ucrania

Los líderes europeos se reúnen los días 26 y 27 de noviembre. En particular, el marco financiero 2028-34 debe equilibrar el mantenimiento de la ayuda agrícola y regional con los gastos de defensa y competitividad. Los líderes también están considerando una propuesta de la Comisión separada: hasta 45.000 millones de euros en préstamos adicionales para Ucrania en 2027, incluyendo 25 mil millones de euros para sus capacidades de defensa industrial. Esta suma se sumaría al plan de 90 mil millones ya establecido para 2026 y 2027. El Consejo Europeo no publicó una decisión sobre estos dos expedientes en el momento del cierre.

Cesta: Líbano–Japón a las 9.00 horas en Zuk Mikael

Los cedros reciben Japón en el Complejo Nouhad Nawfal para las calificaciones del mundo 2027. Antes del partido, FIBA ocupó el Líbano y Japón en los dos primeros lugares de la zona asiática para los puntos marcados en contraataque, con 22,3 y 17,5 puntos por partido respectivamente. En agosto, en la misma habitación contra Corea del Sur, Líbano tomó 50 rebotes contra 30 y anotó 27 puntos contraataques.

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