Bangchak detuvo unidades de producción en su refinería de Phra Khanong el jueves 26 de noviembre. Nueve personas resultaron heridas, según el operador. El incendio se apaga; su origen queda por establecer.

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Bangchak detuvo unidades de producción en su refinería de Phra Khanong el jueves 26 de noviembre. Nueve personas resultaron heridas, según el operador. El incendio se apaga; su origen queda por establecer.

El jueves, un incendio detuvo la producción en la refinería Banghak en Phra Khanong, al este de Bangkok. El operador localizó el inicio del incendio en aproximadamente 1445 hora local e indicó que se extinguió aproximadamente media hora más tarde. Se invitó a los residentes locales a alejarse durante la intervención. The Thai Department for Disaster Reduction then announced that the fire was extinguished.

Banghak informó de nueve lesiones entre el personal en su informe el jueves. Dos habían podido regresar a casa en el momento de la liberación. La empresa no detalló en este balance el estado de los otros siete.

La investigación debe establecer el origen del incendio

El operador anunció el cierre de todas las unidades de producción en el sitio. Según sus hallazgos iniciales, el fuego fue declarado en una unidad hidrocracking, utilizada para transformar fracciones de aceite pesado en productos más ligeros. Este es el lugar identificado en esta etapa de la investigación, no una explicación del incendio.

Bangchak afirma que el departamento de control de contaminación llevó a cabo mediciones de calidad del aire en las inmediaciones en la tarde. Según el informe de la compañía, los valores en el momento de este cheque estaban dentro de límites normales.

No hay fecha anunciada para la reanudación

Phra Khanong es una de las dos refinerías en Banghak y, según el operador, tiene una capacidad máxima de 120.000 barriles por día. Este número mide lo que el sitio puede manejar teóricamente; no corresponde a un volumen de producción perdido el jueves. La empresa no reveló en su balance la fecha del reinicio ni el número de entregas que serían afectadas.

Cover: Bangchak refinery in Phra Khanong, Bangkok, April 2023. Supanut Arunoprayote / Wikimedia Commons, CC BY 4.0Libnanews, encuadre y titración. La foto no muestra el fuego.

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