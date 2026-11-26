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La controversia entre Bagdad y Erbil sobre los hidrocarburos no se limita a la posesión de pozos. En su decisión interpretativa 268, de 25 de noviembre, el Tribunal Supremo Federal confirmó el derecho del Estado federal a supervisar las operaciones y los contratos petroleros, al tiempo que recordó que la Constitución asigna petróleo y gas a todos los iraquíes. Se distingue la gestión del depósito, la distribución de los ingresos y la jurisdicción federal en las fronteras. Since the measures announced by Baghdad on 24 November, Erbil has requested that their implementation respect this distribution.

Lo que dicen los artículos 111 y 112

El artículo 111 establece el principio de propiedad común. Article 112 provides that the federal government shall manage oil and gas extracted from existing deposits with the producing regions and governorates. Se dispone que los ingresos derivados de esa explotación se distribuirán equitativamente, en proporción con la población, con tratamiento de transición para las zonas que hayan sufrido privaciones o daños. También confía los dos niveles de desarrollo conjunto de las directrices necesarias para el desarrollo de estas riquezas.

El comunicado de la Corte distingue entre la vigilancia de las operaciones, que es responsabilidad del Ministerio Federal de Petróleo, y la gestión de los hidrocarburos extraídos, que recuerda conjuntamente. La decisión fue tomada por mayoría, con dos votos disidentes. Estas disposiciones no responden de la misma manera a todas las cuestiones en litigio. Establecer una política común, regular un contrato de extracción y decidir qué entidad puede comercializar el petróleo crudo son diferentes actos. En 2022, el Tribunal Supremo Federal declaró inconstitucional la Ley regional de petróleo de 2007. La controversia presupuestaria más reciente también se refiere a los costos reconocidos de producción y transporte a la región, que no se confunde con la propiedad del recurso.

Las fronteras y el intercambio de ingresos se rigen por normas separadas

Las medidas federales anunciadas el 24 de noviembre vinculan el control fronterizo con la lucha contra el contrabando y el control de las exportaciones. El Tribunal confirmó la jurisdicción federal para la seguridad de las fronteras internacionales. Para la administración aduanera, recordó la obligación de coordinar con las autoridades regionales y locales. En su comunicado de 25 de noviembre, el Consejo de Ministros de la región del Kurdistán reafirmó su compromiso de respetar sus obligaciones y exhortó al Estado federal a garantizar sus derechos constitucionales. La región distingue sus derechos políticos y territoriales únicamente de las transferencias presupuestarias.

Para saber quién tiene el dinero, hay que seguir cuatro transacciones: la medición del crudo entregado, su venta, el pago de los ingresos al Fondo de Ingresos Consolidados y los gastos efectivos. Las normas para las empresas que producen y transportan petróleo crudo no son las mismas que las transferencias que financian los sueldos de los funcionarios públicos. Un comunicado de prensa sobre la jurisdicción y una decisión judicial no demuestran que estos pagos fueron efectuados. El siguiente indicador verificable será la conciliación de envíos, recibos y pagos reales.

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