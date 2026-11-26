El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia confirma la muerte de dos técnicos de Rheinmetall Italia tras un ataque con drones en Kuwait. Las autoridades kuwaitíes atribuyen el ataque al Irán e informan de otras dos lesiones, un nacional kuwaití y un nacional pakistaní. La primera evaluación reportó cuatro lesiones.

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Dos técnicos italianos de Rheinmetall Italia murieron el jueves 26 de noviembre después de un ataque de drones en Kuwait, confirmaron el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. El Ministerio de Defensa de Kuwait atribuye el ataque al Irán. Two others, a Kuwaiti national and a Pakistani national, were injured and hospitalized.

Two of the four initially reported injured

The Kuwaiti Defence first announced four injuries after the debris fell. Ambos nacionales italianos fueron incluidos en esta primera evaluación. They died of their injuries, and subsequently confirmed the Kuwaiti ministry. Trabajaban en un sitio donde realizaban operaciones de mantenimiento, según el Ministerio italiano. El comunicado de Roma no especifica la identidad de las víctimas ni la ubicación exacta.

El canciller italiano Antonio Tajani expresó sus condolencias a las familias. The Embassy of Italy is in contact with the Kuwaiti authorities to monitor the case and inform relatives, according to Rome.

Un nuevo ataque atribuido al Irán por Kuwait

La Defensa de Kuwait informa de que sus fuerzas detectaron e interceptaron drones en el espacio aéreo del país. Se refiere al daño material, sin especificar su extensión. In a statement dated 23 November, the Kuwaiti government had already condemned a previous incident on 18 November, also attributed to Iran.

El registro humano del jueves se basa en los anuncios de Roma y Kuwait. La atribución del ataque al Irán es la de las autoridades kuwaitíes.

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