Kiev recibió $450 millones a través de dos programas del Banco Mundial. Medio apoyo a la gestión de la inversión pública y el sector privado. Japón garantiza 415 millones de préstamos.

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El Ministerio de Finanzas de Ucrania anunció el jueves 26 de noviembre que había recibido 450 millones de dólares con cargo al presupuesto del Estado en relación con dos programas del Banco Mundial. El Gobierno japonés garantiza 415 millones de dólares en préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Los 35 millones restantes provienen de un préstamo de la Asociación Internacional de Desarrollo.

Dos cuotas de 25 millones de dólares

El primer pago es a través del programa SURGE, que acompaña la reforma de la gestión financiera pública. It is part of an additional $584.25 million, of which the loan agreement was signed on 29 June and entered into force on 13 July. En particular, el programa ayuda a las administraciones y comunidades ucranianas a planificar y supervisar mejor sus inversiones de reconstrucción.

El segundo pago es a través del programa RISE, diseñado para apoyar y facilitar pequeñas y medianas empresas. El Ministerio afirma que el Banco Mundial ha comprobado varios resultados antes de pagar los fondos: 20.000 empresas o contratistas han obtenido financiación o servicios en régimen público modernizado; 100.000 solicitudes se presentaron en el portal de enfoqueeDozvilRepresentantes de 500 empresas recibieron capacitación sobre normas de productos armonizadas con las normas de sostenibilidad de la Unión Europea.

Un pago ya recibido, separado del préstamo europeo

En ambos programas, el pago está vinculado a los resultados auditados. El Banco Mundial cita el programa de préstamos ucraniano « 5-7-9 », que cubre parte del costo de préstamos para empresas elegibles. La cifra anunciada el jueves corresponde a los fondos recibidos por el presupuesto ucraniano, no a la cantidad pagada directamente a las empresas.

Esta cantidad está separada de los 45.000 millones de euros en préstamos adicionales propuestos por la Comisión Europea para 2027. Los líderes europeos discuten esta propuesta en Bruselas los días 26 y 27 de noviembre; Kiev ya ha recibido los 450 millones anunciados por su Ministerio de Finanzas.

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