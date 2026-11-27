Nuevos disparos en el sur del Líbano, cuatro hospitales para rehabilitar, combustible más bajo, récord y cancelación de Yemen de todos los vuelos de Norse Atlantic.

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Israel fire is reported near Kfar Tebnit and on the coast of Mansouri. El Líbano está lanzando un contrato de construcción para cuatro hospitales públicos del Sur. La gasolina y el aceite de combustible están bajando. In Yemen, the Huthies health authorities report 11 deaths in a strike. En Europa, Norse Atlantic cancela todos los vuelos.

Viernes, 27 de noviembre de 2026, 6 p.m. Beirut edición del tiempo. La fotografía muestra el contingente francés de la FPNUL en Tiri en julio de 2009. Este es un archivo de Libnanews.

Líbano del Sur: nuevas tomas y no resultados confirmados

The National Information Agency reported on Friday Israeli artillery fire near Kfar Tebnit, in the Nabatiyah area, and on the coast of Mansuri, in the Tyre district. También informó de una explosión controlada en Qantara. No se confirmó ninguna evaluación humana de esos incidentes. These reports are in addition to air strikes reported in the morning in the Nabatiyah and Marjayoun areas.

El mandato de la FPNUL expirará el 31 de diciembre. Este plazo no corresponde a la salida inmediata de todo el personal de mantenimiento de la paz: las Naciones Unidas han previsto una fase separada de retirada. El Consejo de Seguridad no ha dejado de adoptar un mecanismo.

Cuatro hospitales en el sur: ofertas previstas el 9 de diciembre

Tebnine, Nabatiyé, Hasbaya y Marjayoun se incluyen en la misma invitación a licitación del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción. El mercado abarca los edificios existentes. Incluye trabajo en las inmediaciones de la emergencia en Marjayoun y la rehabilitación de instalaciones de ventilación en Hasbaya y Marjayoun. En Tebnine, proporciona el diseño de los locales para una unidad de imagen, pero la compra del aparato es un mercado separado.

Las empresas tienen hasta el mediodía del 9 de diciembre para presentar sus ofertas. El período previsto de 150 días se ejecutará desde el comienzo real del trabajo, no desde la presentación de licitaciones. No se anunció ningún atributo de interrupción de servicio o calendario.

Combustibles: gotas de gasolina en 4.200 libras por litro

La escala del 27 de noviembre fija los 20 litros de no plomo 95 a £2,158.000 y el unlead 98 a £2,176.000. Ambos bajan 84.000 libras del martes, o 168.000 libras menos para un total de 40 litros. Los 20 litros de aceite de combustible bajan en 102.000 libras a 2,295.000 libras. La botella de gas nacional de 10 kilos sigue siendo de 1,625.000 libras.

Yemen: once muertes reportadas por las autoridades sanitarias de Huthies

The Houthi-controlled health authorities announced on Friday that a strike had killed at least once people, including children, in Al-Turba, south-western Yemen. Este balance sigue siendo el de las autoridades de Huthies y no ha sido objeto de auditoría independiente.

Norse Atlantic detiene las ventas y cancela todos los vuelos

La junta directiva de la subsidiaria noruega decidió presentar una solicitud de quiebra con el tribunal de Agder. El grupo invoca la falta de financiación a corto plazo. El procedimiento anunciado no se aplica a la empresa matriz listada o a la filial británica, pero la cancelación se refiere a todos los vuelos Norse y no se anuncia la reanudación.

El regulador de aviación civil noruego anunció el miércoles un pago penal de 8.000 coronas suecas al día de lunes a sábado, a partir del 20 de noviembre. Se refería a las deudas de pasajeros que la empresa ya había reconocido. La cantidad efectivamente recibida y la suerte del pago periódico de la pena en el procedimiento no se establecen.

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