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El Tribunal Supremo de Canadá confirmó el viernes 27 de noviembre, la mayoría de la ley de Quebec sobre la secularidad estatal. La prohibición de llevar señales religiosas sigue siendo aplicable a las categorías de personal abarcadas por el texto, incluidos los maestros de la red pública y los agentes de policía. Por otra parte, el Tribunal desestimó el requisito de sentarse cara a cara como se aplicaba a los miembros de la Asamblea Nacional de Quebec.

Lo que queda en vigor en las escuelas

La ley aprobada en 2019 prohíbe el uso de signos religiosos en el desempeño de ciertas funciones enumeradas en el texto. Esta no es una prohibición que se aplica a la población en el espacio público. The English-Montreal School Board argued that restrictions on the hiring and management of teachers infringed the right of the English-speaking minority to manage its schools.

The Court recognizes that the law may limit the choice of English-speaking school boards when recruiting or wishing to transfer or promote a person. Sin embargo, considera que esas limitaciones no se han demostrado para afectar los intereses lingüísticos o culturales de la minoría protegida por el artículo 23 de la Carta del Canadá. Por lo tanto, las escuelas públicas de habla inglesa no están exentas en virtud de este artículo.

La derogación no excluye ningún control del juez

The judges confirmed that Quebec had validly invoked section 33 of the Canadian Charter and the corresponding provision of the Quebec Charter. El sistema federal permite a un legislador hacer cumplir una ley a pesar de ciertas garantías, incluida la libertad de religión y el derecho a la igualdad, dentro de los límites establecidos por la ley. La declaración debe ser expresa y dejar de tener efecto después de no más de cinco años, a menos que sea renovada.

La sentencia distingue entre el mantenimiento de la ley y la posibilidad de una sentencia declaratoria sobre su compatibilidad con los derechos protegidos. La cláusula no priva a un tribunal de la posibilidad de hacer tal declaración. Sin embargo, la Corte decidió no pronunciarse en este caso. Tampoco sostiene que el artículo 28, que también garantiza a las mujeres y los hombres los derechos enunciados en la Carta, sea en sí mismo motivo de invalidez.

Por qué los eurodiputados son una excepción

El artículo 3 de la Carta del Canadá protege los derechos democráticos y no es una de las garantías que el artículo 33 permite suspender. Según la Corte, la obligación del rostro descubierto impidió a una persona elegida cuya religión prescribe un toque de queda para desempeñar sus funciones parlamentarias. El fallo elimina esta obligación en su aplicación a los diputados, sin eliminar ninguna otra restricción de la ley.

El caso fue oído cuatro días en marzo de 2026. The decision of 27 November referred to 2026 SCC 41. El Tribunal desestimó las apelaciones de los recusantes y la apelación del incidente del Fiscal General de Quebec, de modo que la excepción del MP permanece.

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