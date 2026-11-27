El puerto de Trípoli se distinguió en Beirut. Dos cifras diferentes circulan para el tráfico de octubre; el puerto publica 19.346 en su sitio.

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El puerto de Trípoli recibió el miércoles 25 de noviembre en Beirut el precio del puerto del año presentado en el foro marítimo Robban Assafina. La dirección del puerto anunció la distinción después de la ceremonia, organizada en el hotel Phoenicia. El trofeo premia el desarrollo de infraestructura y la eficiencia en el procesamiento de bienes. No equivale a una clasificación estadística de todos los puertos del Mediterráneo.

Una competencia profesional, no una clasificación de tráfico

La regulación de la categoría se centra en las inversiones en infraestructura y métodos que hacen que el flujo de mercancías sea más eficiente y fiable. El organizador afirma que las solicitudes son evaluadas por un jurado de profesionales. Los documentos consultados no dan detalles de las calificaciones otorgadas a Trípoli, los nombres de los evaluadores en esta categoría, o la lista completa de los puertos en comparación con este precio.

Dos cifras publicadas para el tráfico de octubre

El sitio de funcionamiento de la oficina del puerto de Trípoli publica un registro19.346 contenedoresen sus versiones en inglés y árabe. El balance liberado el 9 de noviembre dio 18.714 durante el mismo mes. La diferencia es de 632 unidades; las publicaciones disponibles no dicen de dónde viene. No indican si el perímetro ha cambiado o si se ha revisado una de las cifras.

Los anuncios hablan de contenedores: esto no es necesariamente una cuenta equivalente de 20 pies, donde una caja de 40 pies cuenta para dos. Estas cifras tampoco descomponen el tráfico de octubre entre contenedores al mercado local y los transferidos a otro buque.

Para ilustrar la evolución del establecimiento, la administración también se acerca a unas 800.000 toneladas de mercancías en 2009 y tres millones en 2024. Anunció 28 millones de dólares en ingresos para 2025, frente a 7 millones en 2009. Estas series miden diferentes cosas: el tonelaje es un peso, los contenedores se manejan unidades y la cantidad de ingresos no corresponde al beneficio del puerto.

Para un exportador del Norte, la prueba es concreta: número de salidas a sus mercados, retraso en el depósito de un contenedor a bordo y honorarios cobrados para esta operación. Ni el registro de octubre ni el registro de octubre se publican. Sólo ellos medirían los efectos de las inversiones en el costo y el tiempo de transporte de las empresas.

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