David Lisnard es reelegido jefe de la AMF, Teddy Ringer trae el debate de prisión a Béziers y Marine Le Pen presenta sus propuestas para el extranjero. Las encuestas arrojan luz sobre varios posibles duelos, sin decidir la calificación.

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El Congreso de Alcaldes llevó las elecciones presidenciales de 2027 a una pregunta sobre el terreno: ¿qué funcionarios electos aceptarán designar a los candidatos, y qué esperan del próximo jefe de Estado? Entre la reelección de David Lisnard como jefe de la AMF, el movimiento de Teddy Riner a los anuncios en el extranjero de Béziers y Marine Le Pen, la semana del 21 al 27 de noviembre puso tres temas a la vanguardia: los servicios públicos, las reglas de acceso a la elección y las elecciones de políticos en la hipótesis de un duelo Le Pen-Mélenchon.

En el Congreso de Alcaldes, un voto que no gana

On 25 November, David Lisnard was re-elected President of the Association of Mayors of France with 72.06 % of the vote, against the Mayor of Seals, Philippe Laurent. El resultado mide su apoyo dentro de la asociación, según las reglas de esta elección interna. No mide sus posibilidades en el electorado nacional ni el número de firmas que obtendrá para las elecciones presidenciales. En los pasillos del Porte de Versailles, los candidatos solicitaron a representantes elegidos cuyas preocupaciones no se limitan a su preferencia por el Elysée.

La resolución aprobada por el Congreso da ejemplos: prevención de inundaciones, acceso a atención, seguridad diaria y apoyo a estudiantes con discapacidad. La AMF cree que los municipios están asumiendo cada vez más responsabilidades en estas áreas y pide que las normas nacionales se adapten a las necesidades locales. Se propone enviar un manifiesto a todos los candidatos a principios de 2027. Se trata de compromisos específicos, por ejemplo la parte de financiación que queda a los municipios o la libertad de establecer un servicio, que será posible comparar las respuestas.

La encuesta CEVIPOF y AMF, realizada en línea del 5 de octubre al 13 de noviembre, recogió 4.489 respuestas completas de 33.345 alcaldes solicitados. Los resultados publicados no se rectifican. Entre los encuestados, el 71% reportó dificultades para acceder a un médico de tratamiento. Casi la mitad se niegan a patrocinar, especialmente por temor a que este gesto sea leído como apoyo político. Estos datos describen las respuestas elegidas que participaron en la encuesta. No son una encuesta de residentes.

De Villepin y Riner: lo que vale una promesa de firma

Dominique de Villepin, que se declaró el 20 de noviembre, abrió en el sitio de La France Humaniste un formulario para los representantes elegidos dispuestos a patrocinarlo. Es una herramienta de campaña. El compendio oficial sigue otro procedimiento: el Consejo Constitucional controla las presentaciones que le hicieron los representantes elegidos. Se necesitan por lo menos 500, procedentes de por lo menos 30 departamentos o comunidades similares, sin más de una décima parte del total necesario procedente del mismo territorio. El Consejo publicará los nombres de los representantes elegidos cuyas presentaciones haya validado. Por lo tanto, un compromiso anunciado por un candidato no está incluido en la declaración oficial por esta razón.

Este viernes, Teddy Riner eligió otro campo: la prisión de Béziers, donde anunció visitar por invitación del alcalde Robert Ménard. En su mensaje de 27 de noviembre, citó el hacinamiento, la seguridad de los supervisores, la ejecución de sentencias y la reincidencia. Ménard había indicado que recibir ydoka no era un compromiso con él.

Al 1o de octubre, el Ministerio de Justicia informa de que 828 personas estaban detenidas por 389 plazas en el centro de detención de Beziers, es decir, el 21,9% de la población. En el centro de detención de la misma institución había 410 plazas para 420 plazas. En el plano nacional, los centros de detención y sus barrios ocupaban un 178% de los centros de detención de menores, frente al 143,3% de todos los establecimientos penitenciarios. Estas diferencias permiten aclarar el debate sobre los lugares: una capacidad disponible en otra categoría de detención no responde mecánicamente a la saturación de una prisión. El mensaje de Ringer establece temas de campaña, sin anunciar una serie de lugares o un calendario de financiación.

Mayotte: propuesta de Marine Le Pen y la ley en vigor

Marine Le Pen presentó el viernes sus orientaciones en el extranjero en Châteauroux. Entre ellos, la abolición de la posibilidad de adquirir la nacionalidad francesa en virtud del nacimiento y la residencia de los niños nacidos en Mayotte a padres extranjeros. La ley actual ya está derogando. Desde la ley del 12 de mayo de 2025, las condiciones de los artículos 21-7 y 21-11 del Código Civil sólo se aplican en este caso si ambos padres habían residido regularmente en Francia durante más de un año al nacer del niño. La ley prevé un régimen separado en el que la filiación se establezca únicamente con respecto a un solo progenitor. La propuesta RN va más allá de este endurecimiento.

La campaña ultramarina no se trata sólo de la ley de nacionalidad. La comparación espacial de precios publicada en las encuestas 2022 muestra una diferencia promedio de 8,9% en Réunion, 15,8% en Guadalupe y 10,3% en Mayotte, excluyendo los alquileres para este último territorio. Estas cifras comparan los niveles de precios con Hexagon: no miden la inflación para 2026. Por otra parte, explican por qué un programa de ultramar debe especificar, territorio por territorio, qué precios pretende reducir y qué medios.

La presentación también fue captada en la polémica sobre mensajes antisemitas atribuidos a Jordan Bardella, que impugna su paternidad. Marine Le Pen mantuvo el viernes su confianza en el presidente de la RN y afirmó que tenía la intención de nombrarlo a Matignon si era elegido. Esta es una intención de campaña, distinta de la cuestión de quién realmente vendrá en los colores del partido.

El Pen-Mélenchon: posiciones para un duelo hipotético

El alcalde de Marsella Benoît Payan dijo el jueves 26 de noviembre que votaría por Jean-Luc Mélenchon en una segunda ronda que se opondría a Marine Le Pen. Esta opción condicional no es un soporte de primera ronda para el candidato fracasado. Por el contrario, Édouard Philippe indicó que votaría en blanco en la misma configuración. Ambas declaraciones tratan de un escenario específico: no asumen retiros, alianzas o incluso la composición de la primera ronda. Ellos muestran que los políticos no todos oyen lo mismo por « maldición ».

Lo que miden las encuestas del 18 al 19 y del 25 al 26 de noviembre

OpinionWay, para CNews, entrevistado en línea, los días 25 y 26 de noviembre, 912 votantes registrados de una muestra de 1.020 adultos con cupos. El resultado de la primera ronda se basa en 596 ciertas personas que votan y expresan una elección. En la configuración probada, Marine Le Pen obtuvo 33%, Jean-Luc Mélenchon 16%, David Lisnard 12%, Raphaël Glucksmann 10% y Édouard Philippe 8%. Dominique de Villepin y Teddy Riner se miden en 2% cada uno. Para una puntuación de alrededor del 30% basada en 600 encuestados, el aviso indica una incertidumbre indicativa de aproximadamente 3.7 puntos al 95%. Por consiguiente, las pequeñas diferencias, especialmente entre los candidatos de 8, 10 y 12%, no son suficientes para establecer un orden estable.

En el duelo hipotético entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, OpinionWay obtuvo el 69% contra el 31% de los votos emitidos sobre una base de 460 personas algunas de las cuales fueron a votar que eligieron un candidato. El aviso indica por separado que el 33% de los encuestados en la muestra no expresan su intención de votar en este duelo. Toluna Harris Interactive, para M6, RTL y L El instituto indica un margen de ±1,4 a ±3,0 puntos dependiendo de la puntuación para los resultados generales. Las fechas, bases y ajustes difieren: los cuatro puntos entre los dos estudios no muestran una progresión de Marine Le Pen de semana a semana.

Tres plazos nos permitirán ir más allá de estas fotografías de opinión: la publicación del manifiesto de la AMF anunciada a principios de 2027, la presentación de propuestas encriptadas por los equipos y, finalmente, la validación oficial de las presentaciones. Hasta entonces, una reelección a la AMF, una consulta de intenciones de voto y una campaña de patrocinio han tenido lugar en tres realidades diferentes.

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