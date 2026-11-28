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El decreto entró en vigor el sábado 28 de noviembre modifica tres normas aplicables a las personas registradas en Francia Travail: la disponibilidad para trabajar durante determinadas vacaciones, la declaración de un movimiento para los beneficiarios de RSA y las consecuencias de la falta de actualización automática de parte de las personas registradas.

Paternidad y adopción: disponibilidad distinguida del registro

El Decreto de 24 de noviembre añade paternidad y adopción a los motivos de cambio previstos en el Código del Trabajo. También elimina la disposición que permitió a un solicitante de empleo con licencia de paternidad estar inmediatamente disponible para el empleo. Según el aviso del texto, esta norma de disponibilidad también se adapta a la licencia de adopción y a la licencia de nacimiento adicional. El texto no cambia la duración de la licencia y no introduce una nueva prestación de desempleo.

En la práctica, la situación ha cambiado. Estar temporalmente indisponible no significa en sí mismo ser inscrito. La calificación del período y las normas que rigen el pago de una prestación durante una licencia son medidas separadas.

RSA: un movimiento declarado al circuito de beneficios

Los beneficiarios de los ingresos activos de solidaridad abandonan el régimen ordinario de declaración de cambio de domicilio en Francia Travail. Su declaración sigue ahora las normas de la RSA establecidas en el Código de Acción Social y Familias. El aviso del decreto especifica que Francia Travail puede tener en cuenta un cambio de dirección declarado al fondo de subsidio familiar, sin imponer la misma declaración al operador por segunda vez. Esta disposición se aplica al hogar, no a todos los cambios.

Una medida de transición ampliada de dos años

El decreto pospone entre el 1 de enero de 2027 y el 1 de enero de 2029 la expiración de una medida destinada a evitar que no se actualice para llevar a la desregistración de públicos automáticamente registrados, pero no supervisada ni compensada por France Travail. Este aplazamiento no extiende el período de descuento mensual para otros solicitantes de empleo. El cambio se refiere a una categoría específica de registrantes, no a la regla general de renovación.

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