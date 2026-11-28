Columbus eliminó el Inter Miami en la primera ronda de playoffs MLS el viernes 27 de noviembre en Ohio. El campeón reinante cayó 1-0 en una meta de Santiago Rodríguez en el tiempo extra, después de perder el primer juego 3-0. Colón está en la semifinal de la Conferencia Oriental.

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El Inter Miami no defenderá su título hasta la última plaza. Columbus Crew eliminó el viernes 27 de noviembre de la primera ronda de los playoffs Major League Soccer, ganando 1-0 en Ohio. Santiago Rodríguez anotó en el segundo minuto del tiempo adicional. Ganador del primer juego en Florida, Columbus ganó la serie en dos juegos.

Rodríguez evita disparar al objetivo

En ScottsMiracle-Gro Field, ambos equipos todavía estaban atados al final del tiempo regulatorio. En esta primera ronda, un sorteo va directo a los disparos. La comunidad uruguaya Santiago Rodríguez evitó esta sesión: servida en la superficie por Anass Zaroury, controló la bola de pecho antes de golpear al portero Dayne St. Clair. En el otro extremo del campo, Patrick Schulte no aprovechó ninguna meta, como en el juego go.

El formato de la serie requiere dos victorias, independientemente de los objetivos acumulativos. Así que Miami tuvo que ganar en Columbus para conseguir un tercer juego, que habría recibido. El objetivo de Rodríguez cortó la reunión y la serie. Colón, el séptimo líder oriental, elimina el número dos de la conferencia.

El mejor marcador de la temporada sale sin marcar en la serie

Lionel Messi había terminado la temporada regular en la parte superior de los goleadores con 26 logros. La liga eligió el Alma Dorada por segundo año consecutivo, después de 29 goles en 2025. El argentino no anotó contra Colón en ambos partidos, y Miami permaneció en silencio en toda la serie.

En la semifinal de la Conferencia Oriental, programada para el 5 y 6 de diciembre, Colón enfrentará al ganador de la serie entre la Revolución Nueva Inglaterra y la Unión de Filadelfia. La carta de la liga no arregló a su oponente el viernes por la noche.

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