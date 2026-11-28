OpenAI y sus productos auxiliares acusan a Apple de haber obtenido información confidencial en un dispositivo en preparación y de haber presionado a proveedores comunes. Las solicitudes del 27 de noviembre fueron presentadas en el juicio de julio por Apple, que hizo cargos en la dirección opuesta. Apple desafía las nuevas acusaciones.

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OpenAI y su filial de hardware de io Productos presentaron contra Apple en el Tribunal Federal de San José, California el viernes 27 de noviembre. Acusan al fabricante del iPhone de haber obtenido información sobre un dispositivo en preparación y de haber presionado a proveedores comunes. Apple impugna estas afirmaciones. Fue Apple quien inició el proceso en julio, acusando a OpenAI de recuperar sus propios secretos industriales.

El documento presentado el viernes en el expedienteApple Inc. v. Liucontiene la respuesta de los encuestados y 12 aplicaciones contra Apple. Cuatro provienen del Grupo OpenAI y de los Productos. Los otros ocho son presentados por Chang Liu y Tang Yew Tan, dos antiguos empleados de Apple que ya son partes en el juicio. Por lo tanto, no se trata de abrir un segundo juicio: estas solicitudes se añaden a la denuncia original y tendrán que ser consideradas en el mismo caso.

Un empleado pasado de Apple a OpenAI, luego de vuelta a Apple

Para apoyar su acusación, OpenAI describe el camino de un ingeniero que no nombre. Comenzó a trabajar en OpenAI el 2 de diciembre de 2025 y se fue el 2 de junio de 2026, según el memorando. La empresa afirma que envió documentos relativos a sus proyectos de equipo a cuentas o números personales. Entre ellos, citó un documento de 76 páginas sobre la medición y el control de un componente que no se había comercializado.

OpenAI afirma que el ingeniero regresó a Apple. Sobre la base de la información que afirma haber tenido, sostiene que en julio presentó información a funcionarios de Apple en Asia-Pacífico sobre sus actividades y proyectos de dispositivo. Apple niega haber utilizado a este empleado para obtener información confidencial de OpenAI. La presentación no constituye una decisión del tribunal sobre la transmisión o utilización de documentos.

La controversia se extiende a los subcontratistas

Las aplicaciones OpenAI también se refieren a la fabricación. La empresa afirma que un subcontratista conjunto especializado en el procesamiento superficial de piezas metálicas movió su trabajo a un turno nocturno después de que Apple objetó. Según OpenAI, otro fabricante le dijo que estaba renunciando al trabajo planeado debido a la presión de Apple. Los nombres de estos proveedores no se dan en la narración pública de estos dos episodios.

OpenAI distingue en su memoria la protección de dibujos, herramientas e instrucciones reservadas para un cliente del uso de medios comunes de producción. Considera que las restricciones que denuncia han superado la protección de la información de Apple y aumentado sus costos. Apple rechaza cualquier intento de impedir la competencia en la fabricación de dispositivos que incorporan inteligencia artificial. En particular, el juez tendrá que determinar qué constituye un compromiso de confidencialidad o capacidad de producción y qué, en su caso, ha impedido que un proveedor cumpla un contrato.

Lo que Apple ha estado culpando desde julio

En su denuncia de 10 de julio, Apple acusa en particular a Chang Liu y Tang Yew Tan de haber tomado o utilizado información confidencial de la empresa en beneficio de los proyectos de dispositivos de OpenAI. También tiene como objetivo OpenAI y io Products y pide al tribunal que impida el uso de los documentos que reclama y ordene su devolución. OpenAI niega ser apropiado para los secretos de Apple. Apple, por su parte, presenta las aplicaciones del 27 de noviembre como un intento de desviar la atención de su queja.

OpenAI y su filial, a su vez, solicitan prohibiciones y daños cuyo importe no se indica en el memorando. El archivo contrasta ahora dos historias sobre la circulación de documentos y un tercero sobre las relaciones con los proveedores. Ningún juicio sustantivo estableció que una empresa había robado o explotado los secretos del otro.

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