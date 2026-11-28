España y Dinamarca proporcionaron 27,4 millones de euros para ayudar a la Autoridad Palestina a pagar cuidados especializados en hospitales privados de la Ribera Occidental bajo la dirección del Ministerio de Salud. La financiación pasa por el esquema europeo PEGASE, que este año se ha ampliado para cubrir el pago tardío de las facturas.

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España y Dinamarca aportaron 27,4 millones de euros para ayudar a la Autoridad Palestina a pagar hospitales privados en la Ribera Occidental a los que su Ministerio de Salud dirige pacientes. Anunciado el viernes 27 de noviembre por la representación de la Unión Europea, la contribución se divide en 23 millones de euros de Madrid y 4,4 millones de euros de Copenhague.

Facturas de hospital, no nuevos hospitales

Los hospitales privados de que se trata proporcionan cuidados especializados que las instituciones públicas palestinas no ofrecen. Cuando un paciente sea remitido por el Ministerio de Salud, dicha atención será facturada por la Autoridad Palestina. Su acumulación pesa sobre la corriente de efectivo de las instituciones y compromete la continuidad de la atención, según el organismo belga de desarrollo Enabel, que participa en un programa separado a través del mismo mecanismo europeo.

El dinero transitó por PEGASE, el plan de apoyo financiero directo de la Unión Europea para la Autoridad Palestina. Desde 2008, ha financiado parte de los sueldos públicos y las pensiones, la asistencia social y las transferencias médicas a los hospitales de Jerusalén oriental. En 2026 se amplió para cubrir los atrasos adeudados a hospitales privados de la Ribera Occidental. La contribución anunciada el viernes suma dos pagos anteriores, de 23 millones de euros por España y 3,3 millones de euros por Suiza. The European representation does not specify the list of indemnified establishments or the share of hospital debt covered by these amounts.

En Gaza, las evacuaciones médicas siguen siendo una cuestión separada

La Unión Europea atribuye estos atrasos a la crisis financiera de la Autoridad Palestina, agravada, en su opinión, por la retención por Israel de los ingresos fiscales recaudados en su nombre desde mayo de 2025. El representante de la Unión Europea, Andreas Fiedler, pidió a Israel que permitiera que los suministros médicos esenciales entraran en la Franja de Gaza y permitieran la evacuación de pacientes gravemente enfermos a la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental. Esta llamada es distinta del pago anunciado: el comunicado de noticias no menciona una nueva autorización de transferencia o una serie de pacientes que podrían ser evacuados.

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