American Ilia Malinin ganó el récord mundial para el corto programa masculino en Tokio con 114.81 puntos el viernes 27 de noviembre. Golpea al japonés Shun Sato en 18.03 puntos. El francés Kevin Aymoz terminó tercero con 94.15 puntos por delante del programa gratuito, programado para el sábado en el Keio Arena.

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Ilia Malinin planteó el récord mundial para el corto programa masculino a 114,81 puntos el viernes 27 de noviembre, en el Trofeo NHK en Tokio. El americano, un triple campeón mundial, superado por 0.84 señala los 113.97 puntos ganados por su compatriota Nathan Chen en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2022. El japonés Shun Sato fue segundo con 96.78 puntos. El francés Kevin Aymoz ocupó el tercer lugar con 94.15 puntos.

Dos cuádruples y sin deducción

Malinin abrió su programaCantata Memoriapor una vuelta cuádruple. También logró un triple eje y una combinación de cuádruple lutz-triple pricked. Este último fue su puntuación más alta, a 20.88 puntos. Sus tres piruetas y su secuencia de pasos todos recibieron nivel 4. La hoja de puntuación International Skating Union totaliza 68.40 puntos para elementos técnicos y 46.41 puntos para componentes del programa, sin deducción.

Malinin rompió el registro de Chen sin tratar de cuadruplicar el eje. El protocolo de Beijing también da una clave de comparación: Chen había recibido 65,98 puntos para la técnica y 47.99 puntos para los componentes. En Tokio, Malinin obtuvo 2,42 puntos más sobre los elementos y 1,58 menos sobre los componentes. Esta comparación cubre las puntuaciones otorgadas en dos pruebas diferentes, cuatro años aparte.

Aymoz a 2.63 puntos de Shun Sato

La segunda carrera es más fuerte. Aymoz, ganador de Skate Canada a finales de octubre, tiene 2,63 puntos detrás de Sato. El italiano Daniel Grassl fue cuarto en 91,66 puntos, 2,49 puntos del francés, por delante del suizo Lukas Britschgi (90,81). Otro francés comprometido, François Pitot, es el duodécimo (78.06).

El programa de hombres libres está programado para el sábado 28 de noviembre a las 19.30 horas en el Keio Arena, a las 11.30 horas en París y a las 12.30 horas en Beirut. Aymoz debe pasar Sato y Malinin, que patinará por última vez. Las dos notas se unen para establecer la clasificación final del Trofeo NHK: los 18.03 puntos en el liderato de Malinin sobre Sato son los del programa corto, aún no la brecha final en el podio.

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