El KDP y el KUPK defenderán una posición común en Bagdad el 1 de diciembre durante un diálogo sobre las competencias del Kurdistán iraquí y el gobierno federal.

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El KDP y el KUPK defenderán una posición común en Bagdad el 1 de diciembre durante un diálogo sobre las competencias del Kurdistán iraquí y el gobierno federal.

Los dos principales partidos del Kurdistán iraquí decidieron el sábado 28 de noviembre presentar una posición común en las conversaciones del 1 de diciembre en Bagdad. Reunión en la sede de la Unión Patriótica del Kurdistán (KPU) en Souleimaniye, sus líderes indicaron que defenderían conjuntamente las prerrogativas constitucionales de la región autónoma y buscarían un arreglo mediante el diálogo.

El presidente de la región, Nechirvan Barzani, y su primer ministro, Masrour Barzani, dirigieron la delegación del Partido Democrático del Kurdistán (KDP). Bafel Talabani, presidente de la UPK, dirigió el partido. Ambos cursos de capacitación ya habían defendido conjuntamente las habilidades de la región el 24 de noviembre. El texto de 28 agrega un compromiso específico: coordinarán su posición para la reunión de Bagdad. No publica una lista común de reclamaciones o composición final de las delegaciones para el martes.

¿Quién convocó las discusiones del 1 de diciembre?

El Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Faiq Zaïdan, propuso la reunión el 25 de noviembre. El Presidente iraquí Nizar Amedi, el Primer Ministro Ali al-Zaidi y el Presidente del Parlamento Haibat al-Halbousi apoyaron la iniciativa. El Consejo Superior de la Judicatura presenta el nombramiento como diálogo nacional con las partes interesadas. Esta no es una audiencia para decidir la disputa a través de una sentencia.

Compartir competencias tiene consecuencias presupuestarias

Article 117 of the Iraqi Constitution recognizes Kurdistan as a federated region. Article 121 gives him legislative, executive and judicial powers, subject to the exclusive powers of the Federal State, and provides for a fair share of national revenues for the regions and governorates. El desacuerdo entre Erbil y Bagdad se refiere, entre otras cosas, al control de los ingresos y sus modalidades de pago.

Las exportaciones de petróleo, el control fronterizo y las transferencias fiscales han reavivado la controversia. Las transferencias son de interés directo para los funcionarios del Kurdistán, cuyos sueldos se han retrasado en episodios anteriores de tensión. Tras la reunión en Souleimaniye, el jefe de la UPC Shallaw Kosrat Rasul citó la transparencia, el pago de los sueldos y la continuidad de los servicios públicos como cuestiones a abordar. No se anunció ningún acuerdo sobre estos archivos o horarios de pago el sábado.

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