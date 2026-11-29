Una delegación de aduanas del Líbano estudió formalidades y controles en Ammán y Jaber. Los proyectos de acuerdo siguen siendo examinados.

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Las aduanas libanesas y jordanas están trabajando para facilitar el movimiento de mercancías a través de Siria. Su reunión en Ammán se centró en el tránsito y los controles. No dio lugar a un cambio en los documentos requeridos ni a un tiempo de tránsito garantizado.

El Presidente del Consejo Superior de Aduanas del Líbano, Misbah Khalil, y el Director Ejecutivo, Gracia Azzi, participaron en una visita de tres días a Jordania por invitación del Director de Aduanas de Jordania, Ahmad al-Akalik. En el informe de 27 de noviembre, la administración del Líbano declaró que la delegación había visitado el Centro Aduanero de Ammán, el Aeropuerto Internacional de Queen Alia y el puesto de Jaber. La visita se centró en el procesamiento de mercancías, sus controles y la posibilidad de intercambiar métodos de trabajo contra el contrabando.

El pasaje jordano no regula el tránsito sirio

Mercancías transportadas por carretera entre ambos países transitan por Siria. En el sur de este país, el puesto sirio de Nasib se enfrenta a Jaber en el lado jordano. La visita permite a la aduana libanesa y jordana comparar su manejo de casos. No cambia las condiciones para entrar en Siria ni los controles que cada uno de los tres estados puede imponer en su propio puesto. El informe libanés no contiene compromiso sirio.

También es necesario distinguir un cargamento entregado en Jordania de un cargamento que sólo cruza el reino para llegar a otro mercado. La Circular jordana No 1 de 2026 abarca el tránsito internacional entre dos puestos jordanos. Describirá la información necesaria sobre la factura que acompaña la declaración, incluida la identificación de las mercancías e información sobre su valor y embalaje. Encontrar un acuerdo entre las administraciones no exime al transportista de estas formalidades.

Acuerdos todavía en examen

Misbah Khalil cita dos proyectos: facilitar el tránsito e intercambiar prácticas antifraude. El comunicado presenta los posibles acuerdos que se están examinando. No publica textos firmados, calendarios para entrar en vigor o recuentos de camiones libaneses en Jaber. Para los exportadores, la acción concreta que se debe adoptar es una instrucción publicada por las autoridades interesadas en la que se indican qué documentos o controles cambian, para qué rutas y desde qué fecha.

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