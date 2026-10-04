Noticias de la semana: Líbano, Oriente Medio, mundo (28 de septiembre a 4 de octubre de 2026)
El periódico de la semana LibnaNEWS en 2 minutos, con voz baja.
🏗️ Reconstruction du Sud : 23 appels d’offres lancés à Nabatiyé, des besoins qui dépassent les capacités de l’État
« Unicef: Una pesadilla sin fin », 261 niños asesinados desde el 2 de marzo
Nabatiyah al-Fawqa: soldier seriously injured, three civilians injured
Permisos de construcción: -32,47% a lo largo de siete meses
Netanyahu en Abu Dhabi: una visita secreta que preocupa a Teherán
Irán advierte a los Emiratos Árabes Unidos
Marruecos: protestas en 45 ciudades
G7 libera hasta 100 millones de barriles de petróleo
Kiev: dos grandes puentes afectados en 48 horas
Capítulos
0:00 Reconstrucción Sur
0:09 Necesidades más allá del Estado
0:18 Unicef: una pesadilla interminable
0:32 Guerra y niños
0:43 Un soldado herido en el sur
0:54 Construcción: el freno de golpe
1:12 Netanyahu en Abu Dhabi
1:22 Irán advierte a los EAU
1:31 Qassem rechaza cualquier negociación
1:43 Marruecos: calle contra la normalización
1:50 G7 abre reservas de aceite
2:02 Kiev: dos puentes afectados
2:08 Nos vemos la próxima semana
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