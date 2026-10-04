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Noticias de la semana: Líbano, Oriente Medio, mundo (28 de septiembre a 4 de octubre de 2026)

El periódico de la semana LibnaNEWS en 2 minutos, con voz baja.

🏗️ Reconstruction du Sud : 23 appels d’offres lancés à Nabatiyé, des besoins qui dépassent les capacités de l’État

« Unicef: Una pesadilla sin fin », 261 niños asesinados desde el 2 de marzo

Nabatiyah al-Fawqa: soldier seriously injured, three civilians injured

Permisos de construcción: -32,47% a lo largo de siete meses

Netanyahu en Abu Dhabi: una visita secreta que preocupa a Teherán

Irán advierte a los Emiratos Árabes Unidos

Marruecos: protestas en 45 ciudades

G7 libera hasta 100 millones de barriles de petróleo

Kiev: dos grandes puentes afectados en 48 horas

Capítulos

0:00 Reconstrucción Sur

0:09 Necesidades más allá del Estado

0:18 Unicef: una pesadilla interminable

0:32 Guerra y niños

0:43 Un soldado herido en el sur

0:54 Construcción: el freno de golpe

1:12 Netanyahu en Abu Dhabi

1:22 Irán advierte a los EAU

1:31 Qassem rechaza cualquier negociación

1:43 Marruecos: calle contra la normalización

1:50 G7 abre reservas de aceite

2:02 Kiev: dos puentes afectados

2:08 Nos vemos la próxima semana

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