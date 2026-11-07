Eventos del 7 de noviembre: la revisión del interior

Participación, evaluación provisional de la seguridad, progreso parisino y futuros plazos sindicales: estado de juego el 7 de noviembre en Francia.

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El Ministerio del Interior cuenta con 146.000 participantes, entre ellos 46.000 en París, en 141 acciones organizadas en Francia el sábado 7 de noviembre de 2026. His interim national security assessment, which was arrested at 6 p.m., reported 232 arrests and nearly 40,000 persons under control. No todas las operaciones de dispersión se completaron cuando este artículo fue publicado.

Menos de 5 de noviembre

La comparación con el jueves abarca dos días diferentes: el 5 de noviembre fue una movilización interprofesional acompañada de huelgas. Para ese día, el ministerio había registrado 575.000 personas en 193 acciones, incluyendo 65.000 en París. Por lo tanto, el descenso también aparece en el conteo parisino de las autoridades. Sin embargo, estas cifras por sí solas no miden la evolución de las huelgas en las empresas y los servicios.

El balance del sábado reemplaza los puntos de participación parcial transmitidos por la tarde. Las figuras parisinas se incluyen en el total nacional: no deben añadirse a él. Análogamente, las encuestas sucesivas de las investigaciones no constituyen una serie a añadir. An inquiry does not prejudge a possible prosecution or conviction.

En París, dos reuniones separadas

La procesión autorizada dejó la República para unirse a la Nación vía Voltaire Boulevard. The appeal was brought by the youth trade union and regional trade union unions. Los periodistas presentes en la Nación observaron entonces un comienzo de fuego y el uso de granadas durante la dispersión.

El rallye de Concorde fue distinto de este desfile. Hay personas presentes a pesar de la prohibición de prefectura y la policía ha realizado controles. Estas observaciones, como las hechas en la Nación, no proporcionan un registro nacional de los heridos.

Incidents reported by the authorities

The Ministry reported tensions in several major cities and attributed violence to groups seeking to overflow security. Para París, distingue una procesión silenciosa de los incidentes ocurridos en la dispersión. Esta historia es de las autoridades. Su declaración no da un total de los heridos.

Lunes, una reunión esperada en Matignon

La movilización continúa en el mercado laboral. En su declaración de fecha 5 de noviembre y publicada al día siguiente, el CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU y Solidaires anunciaron que se reunirían el lunes después de la reunión en Matignon para decidir sobre el seguimiento.

Estas organizaciones condicionan el fin del movimiento a las respuestas a las demandas de los empleados, funcionarios públicos, jóvenes y pensionistas. Toman nota de la reunión anunciada con representantes del sector privado, aunque lamentan la ausencia, en esa fecha, de nombramientos para funcionarios y jóvenes. Esta posición sindical no es un anuncio del resultado de futuros debates.

Día de Acción en Educación 10 de noviembre

El llamado interfederal publicado el 6 de noviembre ya establece otro plazo: un día de huelgas, manifestaciones y manifestaciones Martes 10 de noviembre en Educación Nacional, Educación Superior e Investigación. Se refiere tanto al personal como a la juventud.

En particular, los signatarios solicitaron la reducción del índice, la creación de empleo y un plan de tenencia. También piden recursos para los lugares de enseñanza superior, la renovación de los edificios escolares y universitarios y la financiación sostenible para la investigación pública. They challenge barriers to access to studies and consider the first government responses insufficient.

Las organizaciones planean reunirse el martes por la noche para discutir el seguimiento del movimiento dentro del marco interprofesional. En esta etapa, esta convocatoria no permite cuantificar la participación futura ni predecir las perturbaciones institucionales.

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