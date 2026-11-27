Los periódicos del 27 de noviembre de 2026 examinan los desacuerdos sobre el post-FINUL, las huelgas en la Bekaa Occidental y las posiciones de Nabih Berri y el movimiento Amal. También vuelven a facturas no pagadas a Electricidad Líbano, incautaciones en el caso Riad Salamé, retiros bancarios y escuelas afectadas por la guerra. Las páginas culturales siguen los homenajes a Ziad Rahbani, mientras que el Líbano está preparando varios eventos de judo asiático en diciembre.

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En la primera página: el retiro de la FPNUL y la batalla sobre lo que seguirá

Al Jumhouriya, Al Sharq y An Nahar, de 27 de noviembre de 2026, sitúan el fin del mandato de la FPNUL en el centro de sus páginas libanesas. Al Joumhouriya detalla una pista francesa para escalonar la retirada y evitar un descanso en la presencia internacional en el sur. An Nahar insiste en la oposición israelí al despliegue de una fuerza francesa después de la misión. Al Binaa reporta intercambios entre París y Washington, pero destaca que la composición, prerrogativas y duración de una posible misión siguen siendo especificadas.

El debate abarca tres cuestiones diferentes. El mandato de la FPNUL expira el 31 de diciembre de 2026. Se debe organizar la retirada de su personal. Una fuerza sucesor necesitaría un marco separado. Al Quds Al Arabi, de 27 de noviembre, presenta estas negociaciones como desacuerdo sobre el despliegue del post-FINUL, no como voto ya adquirido en el Consejo de Seguridad. Nidaa Al Watan reporta incertidumbre en Beirut acerca de un acuerdo entre las capitales afectadas. Los periódicos no producen ningún texto adoptado que introduciría una nueva fuerza.

Ad Diyar y Al Akhbar del 27 de noviembre vinculan estas conversaciones con las huelgas israelíes el jueves por la noche en la zona de Ain al-Tinh en Bekaa Occidental. Al Akhbar considera que es un intento israelí de ampliar aún más el alcance de sus intervenciones. Al Liwaa también informó de huelgas y incendios en varias localidades del sur, incluido un edificio destruido en Haris. La notificación de huelgas, la identidad de los objetivos reclamados por el ejército israelí y la interpretación de su objetivo político están bajo tres niveles diferentes de verificación.

Política libanesa: autoridad del Estado y destino de las aldeas meridionales

Al Binaa y Al Sharq, de 27 de noviembre, informaron de que el movimiento Amal se negó a enmendar la resolución 1701 para incorporar un nuevo acuerdo. Al Akhbar acerca esta posición a la anterior negativa de Hizbullah de una fuerza que no está bajo la autoridad de las Naciones Unidas. Al Joumhouriya distingue entre las discusiones sobre el mandato, los debates dentro del gobierno y la relación entre las dos formaciones chiitas. Una declaración del partido no equivale a una decisión del Gobierno sobre la fórmula que se propone a las Naciones Unidas.

En An Nahar el 27 de noviembre, las páginas políticas vuelven a las tensiones sobre el monopolio de las armas y la interpretación de los compromisos de cesación del fuego. El diario también examina la relación entre las partes y los municipios, sindicatos y colectivos que se movilizan. Estos análisis arrojan luz sobre los medios de presión disponibles para las formaciones políticas; no establecen que todas las demandas de los conductores o habitantes cumplen una dirección partidista.

Declaraciones políticas: los olivos del Sur y la reforma del Estado

Ad Diyar, Al Quds Al Arabi y Al Binaa, de 27 de noviembre, informan de las declaraciones de Joseph Aoun, Nabih Berri y Nawaf Salam alrededor del olivo. Berri describe el gruñido de olivos en el sur como un crimen de guerra. Esta es la calificación pública del Presidente del Parlamento, no una sentencia judicial. Aoun presenta la protección de estos árboles como responsabilidad nacional. Para seguir el alcance concreto de estos comentarios, será necesario distinguir entre árboles destruidos o rotos, pérdidas de cultivos y paquetes que ya no son accesibles para sus operadores.

Al Sharq y Al Liwaa informaron el mismo día sobre la intervención de Nawaf Salam en el lanzamiento de un repositorio para describir posiciones y competencias en el servicio público. El Primer Ministro presenta el punto de referencia como un paso en la reforma administrativa. El anuncio se centra en cómo definir los empleos y calificaciones esperados. No decide por sí solo contratar nuevos funcionarios o aumentar la remuneración.

Diplomacia: apoyo militar y cooperación con los Emiratos

Al Jumhouriya, de 27 de noviembre, destaca la cooperación fronteriza entre el Líbano y el Reino Unido. La cifra de 85 rondas se presenta en el marco de esta cooperación. No corresponde al anuncio de 85 nuevas instalaciones. Una declaración separada de las embajadas británicas, americanas, australianas, canadienses y japonesas recordó el 25 de noviembre que el Estado libanés debía tener la única prerrogativa de decidir la guerra y la paz. No describe un mandato para reemplazar a la FPNUL.

An Nahar and its 27 November international edition document the visits of Emirati delegations to Beirut. Al Sharq distingue las reuniones sobre la modernización de los servicios públicos de los que disponen de electricidad. El periódico también informa de la firma de un protocolo con los Países Bajos sobre proyectos futuros y la entrega al embajador de Qatar de una propuesta del Movimiento Patriótico Libre sobre la presencia internacional en el Sur. Estos enfoques no son el mismo alcance ni el mismo estado de progreso: presentar una propuesta de fuerza no es un compromiso con el despliegue.

Economía: quién paga facturas públicas y cómo se pagan los depósitos

Ad Diyar, Al Binaa y Al Sharq, de 27 de noviembre, informan sobre el examen del presupuesto operativo del Ministerio de Energía por el Comité de Finanzas. Su presidente, Ibrahim Kanaan, solicita cuentas auditadas sobre Electricidad del Líbano. Ad Diyar le concedió $421 millones para las facturas acumuladas y exenciones mencionadas en el debate. Este alcance preciso es importante: esta cifra no representa todas las deudas del EDL ni el costo anual de la electricidad. Esta reserva también debe distinguirse del crédito adicional que se examina para resolver parte de las reclamaciones de las instituciones públicas.

Al Akhbar, de 27 de noviembre, presenta, en un archivo separado, la cifra de 100 millones de dólares mensuales para los bancos como parte de los retiros de antiguos depósitos. La revista describe un tratamiento de depósitos a diferentes tipos de cambio y critica las pérdidas resultantes para los ahorradores. La cantidad en sus columnas debe compararse con las circulares del Banco del Líbano y los pagos efectivos. No es suficiente calcular la tasa de reembolso de una cuenta, que depende en particular de los arreglos aplicables y de la moneda en que se produzca la retirada.

El 27 de noviembre, Ad Diyar publicó dos ideas sobre los precios de los alimentos. The Director General of the Ministry of Economy, Mohammad Abu Haidar, reported on 21,114 checks, 1,119 records and 983 transmissions to the courts. Estos números distinguen entre inspección, hallazgo de una infracción y remisión del archivo. El departamento afirma que las transmisiones también incluyen minutos de períodos anteriores: por lo tanto, no se puede inferir la parte de los nuevos hallazgos ya transmitidos. Un funcionario agrícola, Ibrahim Tarshishi, se refiere a las pérdidas debidas a la congelación. Su estimación no puede extenderse a toda la agricultura libanesa sin conocer los cultivos y las zonas seleccionadas. El mismo periódico dio a Bechara Asmar el piso en el fracaso de las últimas conversaciones salariales. Al Sharq se ocupa por separado de los anuncios del Ministro Fayez Rassamny sobre los puertos y el servicio aéreo Beirut–Erbil. Una frecuencia anunciada por una empresa debe ser controlada en sus horarios de ventas antes de servir como información práctica.

Nidaa Al Watan el 27 de noviembre examina la reunión entre organizaciones económicas, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional sobre la financiación del sector privado. Al Sharq Al Awsat, en la misma fecha, se ocupa de las propuestas arancelarias de los Estados Unidos relacionadas con acusaciones de sobrecapacidad y el posible efecto de las restricciones de pulgas en los centros de datos asiáticos. En ambos casos, el calendario de consultas y las condiciones de aplicación son más importantes que las cantidades anunciadas.

Justicia: incautaciones en el caso Salame y actuaciones ante el tribunal militar

Al Liwaa, de 27 de noviembre, informa que los tribunales franceses confirmaron las incautaciones de activos en el extranjero en una investigación, incluido el ex Gobernador del Banco del Líbano, Riad Salamé. La decisión se refiere al mantenimiento de medidas provisionales. No establece culpabilidad, confiscación permanente ni restitución al Estado libanés. Los detalles de los activos deben informarse al alcance exacto de la decisión y no añadirse a las sumas de otros procedimientos.

An Nahar and Al Sharq Al Awsat of 27 November are returning to the investigation into five persons arrested in northern Lebanon. An Nahar reporta que fuentes judiciales cuestionan la versión de una actividad Scout y niegan las acusaciones de intervención estadounidense. Estas reclamaciones siguen atribuidas. Al Sharq y Al Liwaa se ocupan de un procedimiento diferente, relativo a Ahmad Al-Assir y los acontecimientos en Abra: la audiencia fue pospuesta después de que el acusado estuviera ausente. Al Akhbar se refiere a una solicitud de liberación de la defensa. Esta solicitud y remoción no significa que se haya ordenado una liberación.

Sociedad: la guerra continúa parando la atención y la escuela

An Nahar and An Nahar International, de 27 de noviembre, dedica cuatro páginas en gran medida a la educación en tiempos de guerra. Sus archivos siguen las interrupciones de clases y los movimientos de estudiantes en Líbano, Siria, Gaza e Iraq. Los artículos sobre el Líbano distinguen entre el funcionamiento de las escuelas para los desplazados internos, la situación de los estudiantes palestinos y sirios y la necesidad de apoyo psicosocial. Reinscribir a un estudiante, garantizar un viaje y mantener la asistencia a un término son tres resultados diferentes. Las páginas comunes de ambas ediciones no constituyen confirmaciones independientes.

Al Akhbar, de 27 de noviembre, vuelve a la obra de Médecins Sans Frontières en el Sur. El informe de la organización, publicado el 24 de noviembre, documentó ataques contra civiles y servicios de salud, así como retrasos en el acceso a la atención. According to MSF, a strike near Jabal Amel Hospital in Tyre injured 127 people on 1 June, including 39 health professionals. Al Quds Al Arabi, de 27 de noviembre, también dedica un artículo a la meningitis entre los niños de Gaza. Los datos sobre estos dos archivos abarcan distintos períodos, regiones y fenómenos.

International: from attack on Kuwait to European negotiations

Al Quds Al Arabi, Al Sharq Al Awsat y Al Liwaa, de 27 de noviembre, informaron de la muerte de dos nacionales italianos después de un ataque en Kuwait. Kuwait asigna responsabilidad al Irán, que lo niega. En el Estrecho de Ormuz, Al Sharq Al Awsat paralela las afirmaciones iraníes relativas a los petroleros. Las reclamaciones deben conciliarse, enviarse por barco, con avisos marinos. La advertencia del UKMTO de que un petrolero golpeó a Khasab el 25 de noviembre no determina el origen o la naturaleza precisa del proyectil reportado.

Al Quds Al Arabi y Al Sharq Al Awsat también discuten la escalada entre el poder saudí y los Houthis alrededor de Jazan, la situación en Gaza y las tensiones entre Bagdad y Erbil. The Iraqi authorities are seeking a solution to the dispute over the smuggling of oil and the control of passages. Los artículos de Al Binaa, de 27 de noviembre, examinan el papel de la mediación judicial. Los cargos de tráfico no asumen la responsabilidad de un grupo étnico o de cada gobierno local.

En sus páginas europeas, Al Sharq Al Awsat y Al Quds Al Arabi, de 27 de noviembre, siguen las discusiones sobre el presupuesto de la UE para 2028-34 y la financiación de Ucrania. La propuesta de ayuda adicional para 2027 está separada del préstamo ya establecido para 2026 y 2027. Los dos diarios también vuelven a la disminución del equilibrio migratorio británico. Este equilibrio corresponde a la diferencia entre entradas y salidas; Por sí solo no se miden nuevas solicitudes de asilo ni el alcance de la inmigración irregular.

Cultura y personalidades: Ziad Rahbani, niños desplazados y Fairouz

Al Akhbar, de 27 de noviembre, siguió la labor del plástico Abdel Kadiri con niños desplazados. La revista describe sesiones de dibujo y la transición de esta experiencia a un proyecto artístico. También dedicó una página a un homenaje a Ziad Rahbani en Sanayeh. Al Quds Al Arabi informó en la misma fecha la iniciativa vinculada a una estatua del músico en el jardín de la Biblioteca Nacional y revisó el movimiento del cine independiente de Beirut a Trípoli, Saida y Rayak, como parte del proyecto de Metropolis.

Najwa Karam, Elissa y Nancy Ajram están entre los artistas que celebraron el cumpleaños de Fairouz en las páginas de arte de Al Sharq el 27 de noviembre. An Nahar y su edición internacional publican una entrevista con Denis Ménochet y Reda Kateb sobre el cine y la representación de la amenaza nuclear. Nidaa Al Watan dedica sus páginas culturales a la literatura y Ad Diyar vuelve a una traducción francesa del Gran Comentario de Averroès. Estos artículos abren pistas separadas: retratos, lecturas o salidas, sin confundir los homenajes ya entregados con los próximos nombramientos.

Deporte: Líbano prepara sus competiciones de judo asiático

Nidaa Al Watan el 27 de noviembre presenta tres concursos de judo programados para el 2-6 de diciembre en Champville College en Dik el-Mehdi. El calendario internacional distingue la Copa Cadete, la Copa Junior y el Campeonato Asiático de Bajo-23. Al Liwaa vuelve al juego de clasificación entre Líbano y Japón en baloncesto y el resto del calendario. En sus páginas internacionales, Al Jumhouriya, Al Quds Al Arabi y Al Sharq Al Awsat cubren competiciones europeas de fútbol, tenis y preparación para reuniones de fin de semana. Las competencias futuras en el Líbano merecen un tratamiento práctico separado de los resultados.

Tecnología: inteligencia artificial en la universidad, administración y hospital

Al Sharq y An Nahar, de 27 de noviembre, describen iniciativas para la cooperación entre el Líbano y el Emiratos Árabes Unidos en materia de inteligencia artificial e innovación pública. Al Sharq se refiere a un programa de formación y a un concurso para estudiantes. Queda por distinguir entre el número de personas anunciadas, la duración de los cursos de capacitación y los criterios para la competencia. Al Joumhouriya dedica su página de salud para alertar sistemas que reportan deterioro de los parámetros del paciente. Su debate sobre la conducción asistida en las páginas tecnológicas plantea la misma cuestión de validación: ¿qué medidas mide el sistema y en qué condiciones es el resultado fiable? Las dos ediciones de An Nahar también evocan el lugar de la IA en investigación matemática. Una pista propuesta por una herramienta y una demostración verificada son dos pasos diferentes.

Corpus of 27 November 2026: Ad Diyar, Al Akhbar, Al Binaa, Al Joumhouriya, Al Liwaa, Al Quds Al Arabi, Al Sharq Al Awsat, Al Sharq, An Nahar International, An Nahar and Nidaa Al Watan. Los once archivos total 141 páginas PDF, incluyendo páginas dobles. El contenido común de las dos ediciones de An Nahar se conciliaron antes de la síntesis.

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