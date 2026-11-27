El Senado votó para aumentar el límite para el impuesto especial sobre el equipamiento de los establecimientos locales de propiedad pública de 20 € a 40 € per cápita. No es un aumento automático ni una ley existente.

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Al examinar el presupuesto de 2027 el miércoles 25 de noviembre, el Senado votó por aumentar el límite máximo para calcular los recursos fiscales de los establecimientos locales de propiedad pública y de la oficina de tierras corsianas de 20 a 40 euros per cápita. Esta cantidad establece un límite para el establecimiento, no una cantidad que cada residente debe pagar.

El impuesto sobre el equipo especial, o TSE, ya existe. Permite a estas organizaciones adquirir tierras y edificios en nombre de las comunidades. La enmienda presentada por el Senador Franck Dhersin eleva el límite de recursos y amplía su uso: el impuesto podría contribuir a todas las misiones de estos establecimientos, y no sólo a las adquisiciones de tierras y bienes raíces.

Los 40 euros no son una factura individual

El techo se calcula sobre la base de la población total del perímetro del establecimiento. Para un área de 100.000 habitantes, el límite aumentaría de 2 millones de euros a 4 millones de euros. Se refiere a los ingresos anuales del impuesto más a ciertas indemnizaciones estatales, no sólo a la cantidad que se distribuirá entre los contribuyentes. El establecimiento de la propiedad detiene el producto del impuesto cada año.

Los ingresos se distribuyen entre los responsables del impuesto sobre la propiedad sobre las propiedades construidas y no construidas, el impuesto sobre la vivienda sobre las residencias secundarias y el impuesto sobre la propiedad sobre las empresas en los municipios donde el establecimiento es competente. Incluso si la disposición se mantiene en la Ley de Finanzas, el aumento del límite máximo no establecerá una tasa nacional ni un aumento idéntico de todos los avisos fiscales.

La erosión costera en el corazón del debate

Los autores de la enmienda toman una propuesta del Comité Nacional de Costas. Quieren empoderar los asentamientos en los territorios que tienen que adaptar su planificación urbana al descenso de la costa. La erosión costera no entra, como tal, en el ámbito de los riesgos que el fondo Barnier puede financiar estas acciones, recuerdan en su texto.

La relatora general del Senado, Christine Lavarde, retó el uso de la tributación local y señaló que la redacción se extendió más allá de la erosión. El gobierno también dio una opinión desfavorable. El Senado aprobó cuatro enmiendas idénticas en primera lectura. El límite máximo de 20 euros en el Código Fiscal General seguirá siendo aplicable hasta que el aumento haya sido incluido en una ley que haya entrado en vigor.

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