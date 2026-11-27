Thales abrió negociaciones exclusivas para adquirir el 51,6% del especialista francés en láseres Lumibird. El proyecto valora su actividad fotónica alrededor de 440 millones de euros. La venta de la división médica y las autorizaciones reglamentarias condicionan la operación. Una oferta sobre las acciones restantes sólo vendría en una segunda fase.

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Thales anunció el viernes 27 de noviembre negociaciones exclusivas para adquirir el 51,6% de la capital de Lumibird. El grupo se dirige al bloque propiedad de empresas controladas por el CEO del fabricante de láser francés Marc Le Flohic. La transacción no está firmada y depende en particular de la venta de la división médica de Lumibird.

Qué €30.10 por acciones cubre

El precio de referencia citado es de 30,10 EUR por acción, de los cuales 11,34 EUR corresponden a una distribución excepcional esperada después de la venta de la rama médica. Por lo tanto, el EUR 30.10 no es el precio que Thales pagaría íntegramente al vendedor del bloque después de publicar esta distribución. Thales calcula una prima del 24,7% en el precio medio ponderado por los volúmenes del mes anterior al anuncio, no en el último precio de cierre.

El comunicado prevé suplementos de hasta 2,56, principalmente relacionados con la venta de actividad médica. Dependen de las condiciones que aún no se hayan cumplido. Por lo tanto, el total de EUR 32.66 es el escenario de pago completo, no una cantidad garantizada. Los aproximadamente 440 millones de euros citados por Thales es el valor empresarial de la única actividad fotonica después de la distribución planificada, no el precio del bloque 51.6 %.

¿Por qué Thales apunta a Photonics

Lumibird, con sede en Lanion, vino del rapprochement de Keopsys y Quantel en 2017. Su división fotónica proporciona componentes y sistemas láser a los clientes en industria, investigación, medio ambiente, espacio y defensa. Thales destaca la posibilidad de acercar la fabricación de estos componentes a sus actividades de integración, para reducir su dependencia de proveedores externos.

El comunicado de prensa afirma que Lumibird seguiría sirviendo a otros integradores. Esta es la posición anunciada por las empresas, no un compromiso impuesto por una autoridad de la competencia. La división fotónica mostró crecimiento orgánico del 14,9% de la facturación en los primeros nueve meses de 2026, según las cifras reportadas. La rotación consolidada del grupo, que incluye personal médico, aumentó un 8,8% en datos publicados durante el mismo período.

Una oferta en equilibrio, si el bloque es adquirido

Thales está apuntando a una producción a finales del segundo trimestre de 2027. Los grupos deben consultar primero a los representantes del personal. La venta de la división médica, el pago de la distribución y las autorizaciones reglamentarias también preceden a la finalización. La junta directiva de Lumibird dio la bienvenida al proyecto; su opinión razonada debe seguir el informe del experto independiente Finexsi.

Si la compra de la mayoría tiene éxito, Thales planea presentar con los financiadores de Autorité des marchés una oferta simplificada sobre las acciones restantes en los mismos términos. La retirada de la lista sólo se produciría si se cumplieran las condiciones legales. Al 27 de noviembre, el anuncio se refiere a la apertura de negociaciones exclusivas: no se presentó la oferta pública.

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