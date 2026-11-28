La convención ciudadana comenzó el viernes en el Palacio de Iéna. Ella está escuchando el Tesoro este sábado y debe presentar sus propuestas en marzo de 2027.

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Cien cincuenta personas dibujadas por sorteo comenzaron el viernes 27 de noviembre en París para trabajar en déficit, deuda y prioridades de gasto. El Convenio organizado por el Consejo Económico, Social y Ambiental (EESC) debe presentar propuestas en marzo de 2027. No votará el presupuesto.

La primera sesión tiene lugar del 27 al 29 de noviembre en el Palacio de Iéna. El EESC pide a los participantes que consideren qué opciones reducirían el déficit y se prepararían para el futuro. El ejercicio financiero abarca al Estado, las autoridades locales y regionales y la seguridad social. Por lo tanto, no se limita al gasto de los ministerios ni al único proyecto de ley financiero gubernamental.

Un primer fin de semana para entender cuentas públicas

El Economista Jefe de la Dirección General del Tesoro, Dorothée Rouzet, tiene previsto abrir las audiencias este sábado a las 14.30 horas del domingo a las 11.15 horas, la reunión sobre el alcance de las finanzas públicas reunirá al ex relator general del presupuesto Gilles Carrez, Director Gerente del INSEE Fabrice Lenglart, Director de Seguridad Social Pierre Pribile y Amélie Verdier. Ambas audiencias se anuncian en directo en los canales EESC.

Las primeras reuniones se centran en leer las cuentas y las diferentes administraciones que las integran. El déficit es el saldo negativo de un ejercicio financiero; la deuda mide una cantidad pendiente. Una mejora del déficit no significa necesariamente una reducción inmediata de la deuda. Los ciudadanos podrán pedir información y escuchar a los oradores que defienden diferentes posiciones. Un comité de gobernanza de 14 miembros organiza la labor y selecciona a los interesados según un requisito de pluralismo.

Siete sesiones hasta marzo

Después de este fin de semana, se prevé que los 150 participantes se reúnan del 11 al 13 de diciembre, dos veces en enero y febrero, antes de una sesión final del 19 al 21 de marzo de 2027. El EESC planea primero proporcionar información, luego examinar varios escenarios y finalmente aprobar el informe. Una plataforma también ayuda a contribuir a la reflexión fuera del grupo dibujado por sorteo.

El calendario de trabajo es diferente al del debate presupuestario en el Parlamento. Las conclusiones serán propuestas; No determinarán los ingresos o gastos del Estado sin la decisión de las instituciones competentes.

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