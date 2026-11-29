La Unión de Maestros Palestinos pidió movilización el 30 de noviembre en las escuelas del OOPS y en ambos lugares de formación profesional. Pidió que los estudiantes se fueran antes de los dos últimos cursos, sin un anuncio de cierre por la agencia.

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La Unión de Maestros Palestinos pidió movilización el 30 de noviembre en las escuelas del OOPS y en ambos lugares de formación profesional. Pidió que los estudiantes se fueran antes de los dos últimos cursos, sin un anuncio de cierre por la agencia.

La Unión de Maestros Palestinos en el Líbano anunció el sábado 28 de noviembre una movilización en las escuelas del OOPS y en sus dos centros de formación profesional el lunes 30 de noviembre. El sindicato quiere protestar contra las consecuencias de la crisis financiera del Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, incluido el riesgo de suprimir puestos y reagrupar asentamientos.

Una salida anticipada solicitada, no un cierre general

En su declaración, el sindicato pidió que los estudiantes fueran liberados durante los dos últimos períodos. Los maestros planean entonces reunirse en su lugar de trabajo y luego salir de las escuelas. La llamada no establece un tiempo de salida común. El Organismo no había emitido un cierre general ni un cambio de calendario en el momento de la publicación de este artículo. Para las familias, el calendario que se utilizará sigue siendo el comunicado por su institución.

Para el año escolar 2025-2026, el OOPS informa de que 34,541 estudiantes estaban matriculados en 60 escuelas del Líbano, de primaria a secundaria. Su centro de formación profesional en Siblin también ofrece cursos en dos localidades del norte y el sur del país. Estos datos describen la red escolar del Organismo, no el número de alumnos cuyos cursos se reducirán el lunes.

Los sindicatos quieren preservar empleos y servicios

El sindicato se negó a compensar el déficit a expensas de sus empleados. Pide al Organismo que mantenga empleos y derechos adquiridos, que se abstenga de reducir o fusionar servicios y que busque financiación sostenible. Sin embargo, el comunicado de prensa no lista ninguna escuela prometida para cerrar y tampoco anuncia ninguna supresión de empleo confirmada para el lunes.

En una declaración separada, publicada también el 28 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Líbano pidió que se mejorara el acceso a la educación, la atención, el empleo y la protección social de los refugiados palestinos. Pidió que las reformas fueran acompañadas de responsabilidades y plazos públicos. La Comisión distingue estos derechos del asentamiento permanente en el Líbano: su ejercicio, destaca, no priva a los refugiados de su derecho a regresar.

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