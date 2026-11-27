El Primer Ministro del Líbano dijo que París estaba preparando un texto para mantener ciertas tareas de la FPNUL después del 31 de diciembre, sin llegar a un acuerdo sobre el futuro.

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Nawaf Salam declaró el viernes 27 de noviembre que Francia estaba preparando un proyecto de resolución para que la FPNUL pudiera continuar determinadas tareas en el Líbano meridional después del 31 de diciembre, durante el retiro del personal de mantenimiento de la paz. El Primer Ministro citó la remoción de minas, acompañó a los convoyes humanitarios e informó de violaciones. Según él, Washington está dispuesto a considerar esta opción. El Consejo de Seguridad todavía no ha aprobado nada.

Tareas que deben mantenerse, no prórroga del mandato

El proyecto mencionado por el Jefe de Gobierno tiene por objeto el período en que las tropas abandonarán gradualmente el Líbano. No decide qué mecanismo los tendrá éxito. Salam lo presenta como una forma de ahorrar tiempo para negociar el seguimiento y afirma que toda fuerza que se despliegue en el Sur debe recibir el respaldo del Consejo de Seguridad. París no hizo público el texto descrito por el Primer Ministro.

La diferencia con la prórroga general del mandato radica en las tareas autorizadas. La resolución 2790 establece el fin de las operaciones al 31 de diciembre de 2026 y prevé la retirada en el año siguiente. Durante el retiro, la FPNUL ya está en condiciones de asegurar sus instalaciones, vigilar sus alrededores y contribuir, dentro de sus posibilidades, a la protección de los civiles y a la prestación de asistencia. No mantiene el mandato de patrullar y observar como se ejerce ahora. Un nuevo texto podría aclarar o ampliar lo que todavía se permitiría al personal de mantenimiento de la paz.

Los miembros defienden seis meses sin reducción de la misión

Nawaf Salam también recibió siete parlamentarios el viernes para apoyar a la FPNUL. Al final de la reunión, Melhem Khalaf declaró que el grupo defendía seis meses de retención no reducida después del 31 de diciembre. Recordó que 86 Miembros habían apoyado el proceso. El registro del Gran Sérail refleja las observaciones del Miembro: no presenta una decisión del Consejo de Seguridad ni un calendario acordado. Esta solicitud parlamentaria va más allá del mantenimiento de ciertas tareas descritas por Salam en su entrevista.

Para los habitantes, la cuestión del desplazamiento y el socorro

Las funciones enumeradas por Salam tienen consecuencias diferentes. La remoción de minas puede hacer una vez más el acceso de los habitantes y el socorro. Los convoyes acompañantes se refieren al movimiento de equipos humanitarios y el suministro. Las conclusiones de las violaciones documentan incidentes que escapan a la protección de los derechos de las Naciones Unidas por separado. No se anunció el alcance, la dotación de personal y la duración de esas misiones.

Las negociaciones con Israel permanecen en espera, según Salam

El Primer Ministro distingue el debate sobre la presencia de las Naciones Unidas de las negociaciones con Israel. Según él, no se rompieron, pero se suspendieron las conversaciones formales hasta la formación de un gobierno israelí. En la parte posterior al FINUL, el 18 de noviembre el Quai d’Orsay indicó que seguía celebrando consultas sobre un acuerdo de seguridad para el Sur. Esta posición no constituye confirmación del proyecto preciso descrito por Salam el viernes.

Al 27 de noviembre, el calendario del Consejo de Seguridad sigue siendo el de la resolución 2790. No se sometió a votación las funciones adicionales que la FPNUL podría desempeñar durante su retirada y la estructura que se encargaría.

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