El PMA redujo su cobertura a poco más de tres millones de personas. La lucha y las carreteras impasibles obstaculizan las entregas, especialmente a Kordofan.

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The World Food Programme (WFP) reports that it has reached just over three million people in the Sudan, up from over four million in August. La disminución se debe a recortes de financiación en septiembre. En algunas zonas, los combates y las condiciones viarias también impiden la disponibilidad de asistencia.

En Kordofan, el viaje es parte del riesgo

On 30 August, two WFP food trucks were hit by an air attack near Dilling, South Kordofan. El Director Ejecutivo del programa, Luke Lindberg, también informó a su Junta en noviembre de que un conductor del PMA había sido asesinado en octubre mientras prestaba ayuda a las comunidades de la región. El PMA no presentó estos dos incidentes como un solo acontecimiento.

Las dificultades no se limitan a los ataques. During his visit to the Sudan, the Director of WFP cited roads blocked or weathered. His agency also reported that access permits remained difficult to obtain. La apertura única de un viaje permite la entrega, pero no significa que las organizaciones puedan regresar regularmente a las mismas localidades.

Entregas parciales, menos beneficiarios

Las distribuciones no cesaron en todas partes. El PMA documentó, entre otras cosas, sus actividades en el campamento de Goz el-Salam en Kosti, donde viven familias de Darfur. Esta distribución en un lugar de recepción no proporciona información sobre las cantidades alcanzadas en las aldeas de origen ni sobre la regularidad de las entregas a Kordofan.

En su comunicado de 12 de noviembre, el PMA estima que aproximadamente 900.000 personas han perdido el acceso a su ayuda alimentaria en los últimos meses. Esta es una estimación de la disminución de su propia cobertura, no un recuento de personas en hambre. El Organismo vale 520 millones de dólares en fondos para prestar asistencia alimentaria y nutricional a 5,4 millones de personas para abril de 2027. Esta cifra corresponde al objetivo financiado por la convocatoria, no al número de beneficiarios ya atendidos.

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