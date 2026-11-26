La FPNUL cesó las operaciones de mantenimiento de la paz el 31 de diciembre de 2026. A continuación, el Consejo de Seguridad tiene previsto retirarse dentro de un año, con facultades limitadas y luego el cierre administrativo de la misión.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Al 31 de diciembre de 2026, la FPNUL cesará sus operaciones de mantenimiento de la paz. Su último personal no saldrá esa noche. La resolución 2790 prevé un retiro ordenado dentro de un año, con poderes limitados. El cierre de emplazamientos, cuentas y contratos es una tercera etapa, distinta de las actividades del personal de mantenimiento de la paz sobre el terreno.

31 de diciembre se concluye el mandato operacional

El Consejo de Seguridad votó el 28 de agosto de 2025 para una prórroga definitiva de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. La resolución 2790 expira el 31 de diciembre de 2026. Hasta entonces, la FPNUL sigue siendo responsable de vigilar la cesación de las hostilidades y apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas en el Sur, de conformidad con la resolución 1701. En noviembre, la misión aclaró que las rotaciones de los contingentes que continuaron antes de esa fecha no constituían el comienzo de la retirada.

La terminación del mandato de la FPNUL no deroga la resolución 1701. El Consejo de Seguridad sigue exigiendo su aplicación. La resolución 2790, entre otras cosas, exhorta a Israel a que retire sus fuerzas al norte de la Línea Azul, indicando que ocupan cinco puestos en territorio libanés, y a las autoridades libanesas a que desplieguen allí. Esto describe las obligaciones y solicitudes del Consejo, no su aplicación sobre el terreno.

En 2027, una presencia residual con funciones limitadas

La FPNUL inició su retirada el 1 de enero de 2027. El Consejo de Seguridad dará hasta un año para realizar el ejercicio, en consulta con Beirut y en coordinación con los países que aportan contingentes. Durante esta fase, la fuerza puede, entre otras cosas, proteger al personal de las Naciones Unidas, las instalaciones y los convoyes, observar la situación en torno a sus garras y escoltar al personal de apoyo. El Consejo también le autoriza a contribuir, dentro de sus medios, a la protección de los civiles y a la entrega segura de la ayuda bajo dirección civil. Esas autorizaciones no extienden las patrullas ni la vigilancia general de la cesación del fuego con arreglo al mandato actual.

En su informe sobre el presupuesto, el Secretario General de las Naciones Unidas prevé la repatriación de la mayoría del personal militar y el equipo de los contingentes antes del 30 de junio de 2027. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto indicó que la hipótesis que se le presentaba en ese momento mantenía 1.037 efectivos militares y 464 civiles para las últimas operaciones de reducción y cierre. Este es un escenario de planificación, no una fuerza de trabajo observada o un nuevo mandato militar.

La liquidación se refiere a bienes, contratos y cuentas

El calendario de las Naciones Unidas separa la partida de tropas de la liquidación. Esta última abarca expedientes de personal, liquidación de reclamaciones, procesamiento de equipo y cuentas de misión. En el informe también se prevé la transferencia gradual de los derechos de paso a las autoridades libanesas, sin anunciar una fecha para cada sitio. El párrafo 7 permite una capacidad de guardia limitada, coordinada con las fuerzas libanesas, durante este período. Por consiguiente, el personal civil puede seguir movilizándose para cerrar la misión sin que el personal de mantenimiento de la paz esté autorizado a funcionar en el marco de su mandato actual.

Archivo fotográfico: contingentes franceses de la FPNUL en At Tiri, 14 de julio de 2009. © Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews