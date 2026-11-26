El Ministro de Defensa de Israel está hablando de una nueva ofensiva si Hamas no desarma. No anunció ninguna fecha o orden de viaje.

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El Ministro de Defensa de Israel está hablando de una nueva ofensiva si Hamas no desarma. No anunció ninguna fecha o orden de viaje.

El Ministro de Defensa israelí Israel Katz dijo el jueves 26 de noviembre que una nueva ofensiva en la Franja de Gaza podría dar lugar al desplazamiento de alrededor de un millón de palestinos al sur del enclave. En un mensaje publicado en X, vincula esta amenaza con la negativa de Hamas a entregar sus armas. El Ministro no estableció ningún calendario, zonas de salida o lugares de recepción. Su mensaje no es una orden de evacuación existente.

Desplazamientos internos y salidas al extranjero

Katz afirma que el ejército israelí controla alrededor del 70% de la Franja de Gaza. Esta cifra corresponde a la demanda del Ministro de control territorial, no a una medida independiente de destrucción o a un conteo de los habitantes ya desplazados. Dijo que quería extender las operaciones anteriores si el desarme no se realizaba y citó a Rafah y Beit Hanoun como modelos. No especifica las condiciones en que los residentes podrían regresar a casa.

En el mismo mensaje, Katz se refiere por separado a los arreglos para los palestinos que desean abandonar Gaza, salidas que presenta como voluntarios. No designa a ningún país anfitrión y no anuncia ningún acuerdo con un tercer Estado. La cifra de un millón se refiere al movimiento previsto dentro del enclave, no a un número anunciado de salidas al extranjero.

La declaración viene después de huelgas nocturnas que mataron a ocho personas, según los informes de dos hospitales de Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Katz anunciaron que Khaled Abu Nada, presuntamente responsable de los asuntos económicos y educativos de Hamas, había sido asesinado en uno de los ataques.

Sitios ya expuestos a inundaciones

La Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en su encuesta del 18 de noviembre, estimó que más de 950.000 personas vivían en 989 lugares de desplazamiento con un riesgo medio o alto de inundaciones. Más de 400.000 de ellos estaban en sitios de alto riesgo. Estos datos describen los alojamientos ya ocupados en toda Gaza. No identifican a los habitantes afectados por la amenaza de Katz ni calculan la capacidad de las zonas meridionales.

El Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe las transferencias forzosas y las deportaciones de personas protegidas al territorio ocupado. Se prevé una excepción cuando la seguridad de la población o las razones militares imperiosas requieren evacuación. Incluso entonces, la población debe poder regresar del fin de las hostilidades a la zona de que se trata, y la evacuación debe tener lugar en condiciones satisfactorias de alojamiento, saneamiento, seguridad y alimentación. El Ministro no hizo público el jueves ninguna disposición que cumpliera esos requisitos.

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