Francia: Los sindicatos decidirán la continuación del lunes

La conferencia social del 9 de noviembre en Matignon se centrará en los salarios y el poder adquisitivo. La interunión espera que su resultado decida sobre las próximas movilizaciones.

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Las manifestaciones de este sábado 7 de noviembre en Francia preceden a una reunión política celebrada el lunes en Matignon. El Primer Ministro Sébastien Lecornu reunirá a organizaciones de empleados y empleadores para una conferencia social sobre el poder adquisitivo y los salarios. The interunion announced that it would decide on the follow-up to the mobilisation after this meeting.

Una cita anunciada el 5 de noviembre

Elcomunicado de Matignon, publicado el 5 de noviembre, confirma la fecha del lunes 9 de noviembre. El Ministro de Trabajo y Solidaridad debe concluir sus consultas el domingo. Al mismo tiempo, el Ministro de Acción y Cuentas Públicas mantiene conversaciones con representantes de funcionarios públicos.

Así pues, el comunicado establece un calendario para las deliberaciones. No detallará ningún aumento salarial ya decidido o acuerdo alcanzado con los socios sociales.

Organizaciones sindicales esperan respuestas

En undeclaración de fecha 5 de noviembre y emitida el 6 de noviembre por el Estado del CGTocho organizaciones indican que se reunirán de nuevo el lunes después de Matignon para detener el movimiento. El texto está firmado por CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU y Solidaires.

Condicionan el fin de la movilización para responder a las demandas de los empleados, funcionarios públicos, jóvenes y pensionistas. También lamentan, en esta declaración, la ausencia de nombramientos para funcionarios públicos y jóvenes, tomando nota de la reunión anunciada con organizaciones representativas privadas.

Esta posición sigue siendo una declaración sindical. Las conversaciones con representantes de la administración pública se mencionan en el comunicado de prensa del Gobierno.

The Smic remains in discussion

Segúninforme de LCP publicado el 6 de noviembreJean-Pierre Farandou mencionó en TF1 la posibilidad de usar el Smic mensual más allá de 1.500 euros netos. Sin embargo, el Ministro aclaró que no se había logrado ese desarrollo y que todavía se estaba examinando.

LCP también informa que Marylise Léon, Secretario General de la CFDT, exige un aumento de 100 euros netos del Smic mensual. Esta es la solicitud de la organización, distinta de una decisión del gobierno.

La conferencia del lunes y la subsiguiente reunión sindical son los próximos plazos anunciados. En esta etapa no prejuzgan un acuerdo ni un alto a las manifestaciones.

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